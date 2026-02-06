卓榮泰：ART簽署已做足充分準備 盼兩院回歸常軌速審預算

行政院長卓榮泰出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮。（記者塗建榮攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長卓榮泰6日出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」，他提到台灣在台美對等關稅與232條款上驗證台灣是既有競爭力，又跟美方維持戰略夥伴關係，目前正在等待攸關各行各業的關稅貿易協定（指ART台美對等貿易協定），並進行最後一次談判，台灣已做足充分準備。他也再次呼籲，希望在農曆年後，立法、行政兩院「可回到正常軌道」，處理年度與軍購預算。

卓榮泰指出，過去與美方有FTA的國家稅率較低、台灣較高，但談判後，15%的不疊加的對等關稅，讓台灣產業提升競爭力，且更在232條款中取得「最好條件的最惠國待遇」，「全世界來講，我們應該是現在是第一個」。

卓榮泰表示，在15%不疊加的對等關稅、232條款最惠待遇等2個部份，代表台美雙方再度向全世界，證明我們是民主產業的戰略夥伴，「既有競爭力，又維持戰略夥伴關係」。

他也強調，產業要升級轉型，國家同樣需要升級轉型。卓榮泰呼籲，國人支援國會，給行政單位、政府合理的預算， 希望大家好好過年，但在過年之後，期盼行政、立法兩院「回到正常的常軌」，好好審查年度預算、軍購預算。他說，政府用更大的力道協助中小微企業，企業升級、國家升級，人民的生活才會升級，台灣才能朝向更開放、更全面發展「新的國家方向」。

卓榮泰指出，政府透過建構數位轉型、淨零轉型、協助開啟國際通路等三個策略與稅優惠、普惠金融支援與政府信保機制強化等三大配套加上去年就成立馬上辦服務中心，全面提升中小微企業。去年已輔導27.7萬多家中小微型企業，經濟部目標要服務超過60萬家企業，去年 產值創造達97億元，核貸金額達1785億元，感謝金融機構與信保協助。

卓榮泰也說，總統賴清德已特別指示，希望信保、聯輔以及金融單位要主動出擊，透過電話電訪的方式洽詢中小微企業，談判之後，是否需要政府更多的協助，他說，政府期待金融單位跟業界產生最好的連結，主動了解企業的困難衝擊，並給予最全面的協助。

經濟部長龔明鑫也說，中小微企業高達170萬家，卻吸納總就業人口近900多萬人，約占80%，他說中小企業雖然規模小、營運能力也有限，但卻是台灣經濟發展的重要基礎。經濟部也不希望僅是諮詢企業，已請中小企業署啟動年終關懷，追蹤企業接受政策協助的後續情況。

