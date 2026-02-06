黃金大跌後還能買嗎？華爾街老將一句話潑冷水

黃金價格一路狂飆，不少投資人搶進場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格一路狂飆，即便金價上週單日重挫 12%，黃金在過去一年仍累計上漲 70%；白銀雖然近期暴跌 30%，但過去 12 個月的漲幅仍高達 160%，不少投資人紛紛買進進行投資。對此，掌握超過 150 億美元資產的Haverford Trust 投資長史密斯（Hank Smith）提醒，投資人不僅應對貴金屬保持謹慎，甚至也該對所有商品資產保持高度警惕，直言「這只是投機不是投資」。

《商業內幕》報導，上週黃金與白銀先暴漲、隨後急跌的劇烈行情，讓不少投資人措手不及，印證了史密斯對商品市場的核心質疑：商品歸根究柢只是投機性押注，而非真正的投資資產。

史密斯週二（3日）表示：「在我們看來，即便扣除上週五的修正，這波從 2025 年第四季一路延續到 2026 年初的行情，主要仍是由動能投資（Momentum Investing）所推動。」他進一步解釋：「市場的邏輯其實很簡單：『這個資產在漲，所以我們買，因為它在漲。』」

正是去年金價的強勢表現，使部分金融專家主張，投資組合中應配置一定比例的黃金或其他替代性資產，例如原油期貨。他們認為，這類資產要不是在通膨或經濟衰退期間具備保值功能，就是能提供與股市走勢較低相關性的報酬來源。

但史密斯並不認同這套說法。他認為，資金更應投入能夠持續產生現金流的資產，例如配息股票。他目前管理的投資組合，完全未配置任何商品資產，包括貴金屬、農產品或能源商品。

隨著期貨市場與追蹤現貨價格的 ETF 普及，近幾十年來，商品交易的可及性大幅提高。投資人無須實際持有金條或原油，只要透過SPDR黃金ETF（GLD）、United States石油ETF（USO） 等ETF，即可參與商品價格波動。

但史密斯直言，這種操作本質上仍屬投機行為。他說：「那不是投資，而是投機，實體商品沒有盈餘、沒有損益表、沒有資產負債表，也不會配息或支付利息。你買進的唯一理由，就是期待未來有人願意用更高的價格接手，而這是你唯一的獲利來源。」

他補充指出，過去商品市場的主要參與者，多為有實體需求的企業，用以對沖價格風險；但如今，這樣的角色已大幅退居次要地位。

史密斯分析：「如果回到 30、40 年前，期貨市場中購買原油合約的人，絕大多數本身就需要原油，像是航空公司或必須避險的企業，但現在，這些人只剩下少數，市場主力早已變成避險基金。」

另一個支持持有黃金的常見論點，是其能作為對抗通膨的「價值儲存工具」。史密斯坦言，這在某些時期或許成立，但從長期報酬來看，黃金仍明顯落後股票市場，尤其是在考量股息再投資後。

史密斯表示：「我並不認同『黃金是價值儲存』這種老生常談，如果你持有黃金 100 年，實際上並沒有累積太多成果，其報酬率很可能還不如短期美債，甚至未必勝過活期存款。」

