2990日圓起！UNIQLO 2026新品登場 達人點名這8件單品絕對值得入手

2026春夏新品登場，達人點名這8件單品絕對值得入手。（新法社）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫 （UNIQLO） 2026年春夏系列今（6日）正式登場，時尚達人表示，優衣庫：C系列新品從優雅的衛衣，到輕便的外套，再到能為你的造型增添時尚感的運動鞋和配件，應有盡有，而在眾多新品中，運動褲、牛仔套裝、運動鞋和太陽眼鏡等8件單品，售價從2990日圓至7990日圓不等，是絕對值得入手，他們能讓您從換季到春暖花開都能輕鬆駕馭。

日媒報導，達人指出，雖然現天氣依舊寒冷，但不妨趁優衣庫：C系列新品上市，先為換季做好準備，而以下8件單品是值得購買商品。

請繼續往下閱讀...

兩條既舒適又漂亮的運動褲

達人首先推薦的是優衣庫C區備受歡迎的運動褲。スウェットワイドパンツ 這款運動褲穿著舒適休閒，但優美的版型和挺括的面料質感又讓它看起來並不顯得過於隨意。本季，除了廣受歡迎的闊腿款式外，還推出了帶有中線設計的全新直筒款式。

想要打造休閒造型，可以選擇寬大的剪裁；想要更正式的造型，可以選擇中線設計。

寬鬆無領長外套（ノーカラーロングコートリラックスフィット ）

這款輕盈的長版外套非常適合冬春交替之際穿著。寬鬆的版型和修身的剪裁，使其既顯得精緻優雅，又不失休閒感。寬鬆的輪廓方便內搭其他外套，是應對寒冷和炎熱天氣的理想之選。

精緻的牛仔套裝

這套襯（デニムリラックスシャツジャケット）和褲子（ローライズワイドジーンズ）為成熟的牛仔風格注入了新鮮活力。襯衫布料厚實，可當作外套穿著；寬大的喇叭褲則能拉長腿部線條，打造出休閒又不失精緻的造型。

緞面長裙

這條長裙（サテンロングスカート）採用柔軟的緞面布料，觸感舒適親膚。裙子隨著你的每個動作優雅垂墜，為任何造型增添一抹迷人風采，無論是休閒還是正式場合，它都能輕鬆駕馭。

尚感的運動鞋和配件

用運動鞋為你的穿搭增添一抹亮色。運動鞋既舒適又時尚，搭配簡約的造型，就能打造出摩登感十足的風格。太陽眼鏡也在本季強勢回歸。只要一副太陽眼鏡，就能瞬間改變整體氛圍，所以你可以根據心情選擇穿戴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法