台積電魏哲家拜會高市早苗 外媒曝背後盤算

台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）與日本首相高市早苗（右二）會面。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家5日赴日拜會日本首相高市早苗，並表示台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，分析師表示，台積電此舉將有助於其抵禦美國關稅威脅、北京封鎖台灣的可能性，也將為Sony和豐田等日本巨頭，提供用於人工智慧（AI）應用的先進晶片的本地化管道。

台積電指出，魏哲家與高市早苗會面時說，因應人工智慧（AI）帶來的強勁需求，台積電正評估規劃目前在熊本興建中的第2座晶圓廠改採3奈米製程技術生產。

《南華早報》報導，專家表示，熊本工廠將有助於台積電實現生產多元化，從而規避地緣政治壓力。

分析人士則表示，擴大在日本的布局，將可確保這家晶圓代工廠部分晶片產能，不受美國總統川普反覆變動的進口關稅影響，同時也能降低中國若在台灣周邊實施封鎖，所帶來的衝擊；目前台積電多數晶圓廠仍設於台灣。

台積電承諾於美國亞利桑那州投資1650億美元發展先進晶片製造後，川普政府上月將對台灣進口產品的關稅，從去年初的32%下調至15%；不過白宮在1月14日宣布，將對部分先進運算晶片課徵25%的全球性關稅。

日本立命館亞洲太平洋大學亞太研究學院院長佐藤洋一郎（Yoichiro Sato，音譯）表示：「謂的『矽盾』具有重大的戰略意義，先進技術被視為防止遭美國拋棄的一種保險，即使在關稅威脅之下，也不可能輕易放棄。」

台北的獨立政治和科技顧問蘇襄（Sean Su）指出：「這讓台積電能夠分散風險。若中國對台灣實施封鎖，情況將非常嚴重，而目前台積電的所有雞蛋仍幾乎都放在台灣。」

報導指出，魏哲家在與高市早苗會晤時表示，市占率超過50%的台積電，計畫在日本第2座晶圓廠採用先進製程，以「因應人工智慧帶動的強勁需求」。熊本工廠最初是為生產較成熟製程晶片而設立。

魏哲家指出，他相信「日本前瞻性的半導體政策，將為整個半導體產業帶來顯著效益」。

業界指出，5奈米及以下的先進製程晶片具備更高運算效能與更低能耗，隨著AI裝置與應用快速普及，相關晶片需求明顯攀升，並導致訂單排隊時間拉長。

預期日本從事AI自駕系統與即時資料分析（如物件辨識）相機的製造商，將與蘋果（Apple）、Alphabet等美國科技巨頭一樣，對先進晶片產生強勁需求。

而報導表示，除了蘋果Alphabet等美國科技巨頭外，日本本土從事AI自駕系統、即時資料分析與影像辨識設備的製造商，也被認為將成為先進晶片的重要需求來源。

