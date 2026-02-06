Toyota RAV4為何這麼熱賣？日本專家揭密進化史 打造全球最強SUV

豐田汽車（TOYOTA）的RAV4是全球暢銷車款，圖為2025年底發表的第六代新RAV4。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕豐田汽車（TOYOTA）2025年全球銷量達1132萬輛，連續6年蟬聯全球銷量冠軍，進一步拉開與老對手福斯集團（Volkswagen）的差距。專家認為，除成本控管與油電技術外，SUV產品布局，特別是RAV4的成功，是豐田長期穩居龍頭的重要關鍵。

日媒《ITmedia》報導，汽車產業記者高根英幸分享，RAV4堪稱其豐田SUV戰略的代表作。初代RAV4於1994年問世，最初以三門、緊湊車身設計登場，融合越野風格與都市感，顛覆當時市場對SUV的想像。初代RAV4車長僅3.7公尺，屬日本5號車牌尺寸，在北美市場被視為適合城市通勤的休旅車，兼顧高底盤外型與燃油效率，甚至吸引不少女性消費者。

然而，三門設計在日本市場實用性不足，豐田迅速調整策略，推出五門版本，成功延長車系壽命，也為後續主流化奠定基礎。隨著世代更迭，RAV4逐步放大車身、提升質感，並順應全球市場主流需求，從第三代起全面轉向五門設定。

第四代RAV4一度成為海外專用車型，車身進一步加大，設計風格轉為更強烈的越野取向，不過隨著日本SUV需求增加，第五代RAV4正式「凱旋回歸」日本，快速成為熱門車型，搭上日本國內SUV需求快速升溫與戶外風潮，一舉成為熱銷車款。

豐田也透過產品分級策略放大吸引力，除標準車型外，推出強調越野風格的Adventure版本，以及限量Off-Road套件，成功吸引追求戶外感受的消費族群。同時，搭載「豐田混合動力系統」（THS），在兼顧車格與實用性的情況下，仍維持優異油耗表現，成為非重度越野族群的理想選擇。

2025年底發表的第六代新RAV4，率先推出HEV（油電混合）版本即接單爆滿，甚至一度暫停接單。後續尚未上市的PHEV（插電式油電混合）與GR SPORT運動版本，也被市場高度關注。

分析指出，在新冠疫情期間私人移動空間重新受到重視，疫情後交車期拉長、熱門車款供給受限的情況下，RAV4當時的「供不應求」反而進一步推升品牌熱度與單輛車的利潤。

高根英幸認為，豐田能在全車系、全通路販售的同時，精準控管銷售節奏與產品定位，是其在SUV市場持續擴大優勢、並拉開與競爭對手差距的關鍵。

