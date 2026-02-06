焦點股》群聯：營收創高也沒用！股價躺平跌停

群聯1月營收創高，但今日早盤股價跌停。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國科技股跌跌不休，台股今日再重挫，早盤暴跌逾600點，記憶體族群即使交出亮麗營收也扛不住殺盤力道，NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務廠群聯（8299）1月合併營收為104.52億元，月增20%、年增達190%，刷新歷史單月新高，不過股價漲多後、今日向下跳空開低，被摜至跌停，摜破月線。

截至9:45分左右，群聯股價打開跌停，大跌9.16%，暫報1835元，成交量逾8450張。

群聯執行長潘健成表示，單一半導體原廠的擴產行動，短期內都將無法扭轉全球性NAND缺貨與漲價的格局，NAND Flash產業供給端依舊持續呈現極度緊繃，主因在於NAND原廠對於資本支出與擴產規劃依舊維持保守審慎的基調，也使得供需失衡的狀況短期內難以快速改善。在此NAND供給緊張的產業環境下，群聯將資源優先集中於企業級SSD與高附加價值的客製化儲存應用市場，積極支援資料中心與AI應用所帶動的強勁需求，以強化獲利結構；同時，針對PC OEM、IoT與手機等中高階客製化專案，群聯亦持續全力協助全球客戶，以期在有限的資源條件下，最大化滿足客戶需求。

