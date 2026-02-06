抑制藥價！川普政府推出新平台 提供折扣藥品

美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著醫療保健和生活成本日益成為美國人關注的議題，川普政府週四（5日）推出網站TrumpRx.gov，這一平台預計將幫助患者以折扣價格直接購買處方藥。

《美聯社》報導，美國總統川普（Donald Trump）在網站的揭幕儀式中表示，民眾將省下「一大筆錢」，這對於整個醫療保健體系也有好處。網站上線時提供超過40種藥品，包括Ozempic、Wegovy等減肥藥。

這個由政府經營的網站並非藥品購買平台，而是作為藥物銷售的管道，引導美國民眾到製藥商的銷售網站進行購買，該網站也提供可以在藥局使用的優惠券。

該網站是川普政府為了應對高物價挑戰而採取的一系列措施之一，隨哲美國民眾持續擔憂住房、食品、水電煤氣等中產階級生活必須品的價格，生活成本問題已成為川普和齊共和黨盟友在期中選舉的政治軟肋。

川普強調，藥價走低是他向製藥公司施壓的結果，他要求製藥公司在美國的藥品定價必須與其他國家的價格相同。川普直言，美國已經厭倦了一直補貼這個世界，並補充，這將導致外國處方藥價格上漲。

目前仍不清楚這些變化究竟會對家庭預算產生多大的影響，網站聲明，對於有保險的人而言，價格可能「更低」，因為網站列出的是「自費」的費用。除此之外，有些消費者也可以找到價格低於品牌藥的學名藥。

川普在9月首度提及TrumpRx，當時他宣佈與製藥公司達成15項以上的協議，旨在降低藥品價格，使美國的藥價與其他已開發國家的最低價格一致。川普12月進一步透露，該平台網站將為所有消費者提供「巨額折扣」，不過，目前仍不清楚製藥公司網站上的價格是否會比許多消費者使用健保的價格更低。

過去幾個月，川普一直致力於宣傳他降低美國民眾藥品價格的努力，他透過與多家大型製藥公司達成協議來實現這一目標，其中包括輝瑞（Pfizer）、禮來（Eli Lilly）、默克（Merck）等一些全球最大的製藥公司。這些藥商同意將醫療補助計畫下的藥品價格降至「最惠國」價格。作為協議的一部份，這些公司的許多新藥也將透過TrumpRx，以折扣價向消費者市場推出。

