焦點股》日月光︰法說報喜 股價逆勢大漲

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）昨召開法說會，繳出優於市場預期的獲利佳績，展望營運也樂觀，強勁的資本支出將支撐未來的成長；日月光法說報喜，外資法人將目標價上調至新台幣338元，激勵日月光今股價逆勢走高，重回3百元大關之上，以303元開出，早盤最高達309元，截至9點17分，股價暫報303元，上漲19元、漲幅6.69%，成交量1.6萬張。

日月光投控2025年第四季合併營收1779.15億元，季增5.5%、年增9.6%；毛利率19.5%，季增2.4個百分點、年增3.1個百分點；營業利益176.9億元，營業利益率9.9%，季增2.1個百分點、年增3個百分點；稅後淨利147.13億元，季增35%、年增58%，稅後每股盈餘為3.37元。

外資法人認為，日月光第四季毛利率19.5%，比預期高出1.5個百分點和市場普遍預期高出1.8個百分點，增幅超乎預期。儘管第一季淡季會受影響，預計在未來幾年，毛利率將持續上升。

此外，日月光預計2026年資本支出將比2025年增加15億美元，達到創紀錄的70億美元，強勁的資本支出，帶動AI相關先進封測貢獻營收增多，今年將翻倍成長，從2025年的16億美元增加到32億美元，其中，75%來自封裝、25%來自測試。外資法人認為，儘管略低於35億美元的預測，但32億美元應該是日月光較低的目標，實際成長空間取決於產能限制或擴張進展，35億美元可望達成。

