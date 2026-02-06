黃金跌不停！「這貴金屬」更慘直接崩盤

週四（5日）黃金價格下跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（5日）黃金價格下跌，白銀一度大跌近14%，係因美元走強和市場全面暴跌促使投資者拋售貴金屬持有量。

黃金現貨價下跌1.8%，報每盎司4872.83美元，盤中最低觸及4791.69美元。

4月交割的黃金期貨收低1.2%，報每盎司4889.50美元。

《路透》報導，RJO Futures 資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「部分投資人面臨保證金問題，可能因股票虧損而平倉金屬部位。從基本面看，市場狀況並未改變。」

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）說：「這類行情不會一夜『復原』，波動性仍將居高不下，市場通常需要時間消化，往往導致進一步下跌。」

地緣政治方面，在美方居間斡旋下，俄羅斯和烏克蘭達成大規模換囚協議。另一方面，儘管在台海議題上有所分歧，美國總統川普仍形容，與中國國家主席習近平的通話「非常正面」。

與此同時，市場也關注週五將在阿曼舉行的美國和伊朗會談。

其他貴金屬交易：

現貨白銀暴跌12.1%，報每盎司77.36美元，盤中低至72.21美元。摩根大通指出，黃金與白銀不太可能完全脫鉤，但白銀估值相對偏高，使其在避險行情中易受超額修正影響。

不過摩根大通預估白銀短期支撐價位，將上升到每盎司75至80美元區間，明年有望回升至90美元。

現貨鉑金下跌7.5%，報每盎司2057.86美元。

現貨鈀金下跌5.3%，報每盎司1680.50美元。

