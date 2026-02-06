超級盃廣告刷新天價 百事用「北極熊倒戈」行銷挑戰可口可樂

超級盃賽事即將登場，也成為各品牌間的行銷戰場，百事在廣告中大膽借用可口可樂最具代表性的行銷象徵「北極熊」，還演出一場倒戈的劇情。（下載自pepsi IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕第60屆美國超級盃將於8日登場，不僅是年度體壇盛事，也再次成為全球品牌行銷的兵家必爭之地。轉播商NBCUniversal指出，今年售出的廣告時段表現更勝往年，根據Bloomberg等國際媒體報導，2026年超級盃30秒黃金時段廣告費已上看1000萬美元（約台幣3.16億元），再度刷新歷史新高。

不過，賽事尚未正式開打，百事（Pepsi）與可口可樂（Coca-Cola）這對百年宿敵已率先在網路掀起話題。百事Zero Sugar於本屆超級盃推出名為《The Choice（抉擇）》的30秒廣告，大膽借用可口可樂最具代表性的行銷象徵「北極熊」，並讓牠在劇情中「倒戈」選擇百事，挑釁意味十足，在社群引發熱烈討論，百事官方甚至暫時將社群頭像更換為北極熊。

請繼續往下閱讀...

這部廣告由BBDO與PepsiCo內容工作室製作，故事設定中，北極熊接受百事Zero Sugar與可口可樂Zero Sugar的盲測品嘗，最終意外選擇百事，進而引發一連串自我認同危機，甚至走進心理諮商室，故事幽默荒謬卻極具話題性。

廣告創意媒體《LBB Online》指出，該廣告以Queen皇后樂團經典歌曲〈I Want to Break Free〉為背景音樂，象徵掙脫品牌忠誠、回歸「只談口味」的核心訴求，百事藉此重現1975年經典的Pepsi Challenge（盲飲測試行銷活動）概念。

北極熊長年被視為可口可樂耶誕節廣告的經典象徵，此次被百事「借用」形成強烈對比，預料將在比賽期間引爆粉絲間「選哪一邊」的討論，目前官方預告片在社群平台流傳，就已經吸引上百萬次的按讚數。

不過也有評論指出，百事為了在廣告中使用可口可樂的標誌性角色，勢必付出高額成本，短期內也可能間接替競爭對手提升品牌曝光，而外媒也指出，目前尚未出現可口可樂針對該廣告的官方回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法