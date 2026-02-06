又來了！CME第6度出手加保證金 白銀一週暴跌逾40％

白銀價格出現劇烈震盪。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕芝加哥商業交易所集團 （CME Group） 在貴金屬市場出現劇烈波動後，第6度調高保證金，消息一出，白銀價格迅速失守67美元關卡，拋售壓力全面擴大。數據顯示，白銀一週跌幅超過40%，市場再度浮現「歷史到頂」的熟悉劇本。

市場人士指出，白銀歷史上的重要糕點，幾乎都伴隨交易所密集上調保證金的行為，而本輪行情中，CME 的監管介入力度與頻率尤為強烈。從最初的金額制調升，到後續改採百分比制度並不斷加碼，僅僅這1個月內，CME已連續5次調高白銀相關合約的保證金要求，節奏之快極為罕見。

據報導，CME 5日宣布，將COMEX 100 盎司黃金期貨的初始保證金由8%上調至9%，同時將COMEX 5000 盎司白銀期貨的初始保證金比例，從15%提高至18%。市場情緒急轉直下，避險與去槓桿同時發酵。

回顧過去一週，白銀自1月29日創下歷史高點以來，跌幅已超過40%。其中，週四單日暴跌 19%，不僅完全抹去今年以來的全部漲幅，也使市場波動程度攀升至1980年以來罕見的極端水準，震撼整個貴金屬市場。

分析師指出，技術面來看，目前白銀尚未明顯進入超賣區，但這並未緩解市場的恐慌。多頭面臨的真正壓力，並非短線技術指標，而是交易規則快速改變所帶來的結構性衝擊。

歷史經驗顯示，白銀的重要高點往往不是「漲出來的」，而是被「掐死的」，在1980年的經典崩盤便是如此。當年白銀在1月21日觸及歷史高點之際，交易所同步宣布「僅限清算、禁止新開倉」，在此之前早已多次上調保證金並收緊持倉限制，當多頭無法再透過加槓桿推高價格，行情瞬間失去支撐，隨後4個月內銀價暴跌67%。

時至2011年，當時的白銀崩盤則採取「溫水煮青蛙」式的監管節奏。CME 在短短9天內連續5次調高保證金，雖未一次性斷電，但持倉成本呈指數型上升，多頭資金鏈逐步斷裂，白銀在第二次調高保證金後見頂，之後16個月內下跌36%。

這兩次白銀歷史性崩盤有著高度相似的共通點，高點往往伴隨監管規則的突然改變，當交易所透過提高保證金強制去槓桿，瘋狂的多頭資金無以為繼，價格便如失去支撐的大廈般迅速崩塌。目前白銀波動率飆升至極端水準，已高達1800%，但在白銀的歷史上，超過93%的時間是低於200%。

市場認為，當市場從理性交易滑向高槓桿賭局，監管的急踩剎車，往往就是壓垮行情的最後一根稻草。

