放空AI股的時機到了？ 著名傳奇空頭：我在等「這些訊號」出現

〔財經頻道／綜合報導〕近期科技股走勢顛簸，一方面市場開始擔心 AI 可能「吞噬」軟體產業，另一方面又得消化 Alphabet 驚人的資本支出計畫。在這樣的背景下，著名做空先驅布洛克 （Carson Block）卻直言，現在並不是放空 AI 股票的好時點，真正的關鍵在於「供給何時湧現」。在那之前，倘若貿然站到市場對立面，風險極高。

據報導，身為投研機構Muddy Waters Capital的執行長布洛克解釋，他為何不願意逆勢對抗這個仍高速運轉的產業。他指出，問題從來不是找不到可以放空的公司，而是「時機」。在動能極強的環境下，這些股票幾乎都已變成純粹的動能股，一旦時點抓錯，「你會被市場狠狠修理」。

不過，他也強調，這樣的情況不會永遠持續。過往經驗顯示，一個產業真正的龍頭公司上市後，往往會吸引大量「跟風者」接連上市，而真正值得關注、也最容易出問題的，通常正是這些後進者。他認為，與其急著放空，不如等到市場出現明確訊號——也就是投機型公司大量供給湧入，導致需求被徹底壓垮。

布洛克以2021年為例，當時SPAC大量上市，投機性股票供給暴增，最終市場無法消化。在2001年的網路泡沫也是相同邏輯，太多新公司追逐同一筆資金，泡沫自然破裂。他直言，在那個時刻到來之前，試圖放空部分AI明星股，都是一場「非常、非常危險的遊戲」。

他補充，AI 資金流向相當廣泛，已外溢到記憶體與半導體產業。對半導體，他個人態度偏保留，認為這是一個高度循環、資本支出密集的產業，看到軟體股走弱、半導體卻持續上漲，讓他直覺感到「不太對勁」。

在談到放空邏輯時，布洛克直言，當前市場環境下，基本面其實並不重要，甚至「與當下發生的事情無關」，例如超大型雲端業者是否真能從巨額AI投資中獲得回報，市場暫時不在乎。但他坦承，去年上半年曾發布兩檔放空標的建議，包括AppLovin與FTAI Aviation的結果並不理想，之後便選擇暫停新的放空操作，因為在市場情緒過熱時，投資人往往不願意正視風險。

值得注意的是，在2024年10月到2025年9月期間，他的動能策略中表現最突出的股票包括 Palantir及Western Digital、Micron、Seagate 等記憶體與儲存相關公司。布洛克指出，大約在那之後1-2個月，市場便出現「記憶體短缺、價格擠壓」的新聞，某種程度上，這正像是產業輪動的領先指標。

布洛克的結論很清楚，AI泡沫或許終將破裂，但在供給真正壓垮需求之前，現在動手做空，時機仍未成熟。

