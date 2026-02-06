中國記憶體也開始飆漲 ! 華強北一週漲3倍 商家嘆 : 裝機預算全面失守

記憶體三個月漲3倍，組電腦成本激增近半。（擷取自第一財經）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體漲價潮正迅速蔓延中國市場，華強北成為第一線震央，短短一週內，華強北記憶體價格最高飆漲3倍，帶動整體電腦零組件全面走高，也讓原本就吃緊的裝機預算徹底失守。據《第一財經》5日報導，多名商家說，這波迅速漲價之前，本來一天可以裝8-10台電腦，現在是3天裝1部電腦。

其他中媒引述華強北商戶稱，現在記憶體產品每天約漲40元到50元人民幣（約新台幣182--228元）（以下同）。深圳市民則表示，先前記憶體和硬碟都是一個價，現在已經越來越貴，約比去年漲了3-5倍。一名裝機商家直言，過去只需2000元至3000元（約新台幣9142-1.37萬元）就能完成的辦公電腦，如今動輒要5000元（約新台幣2.2萬元）才勉強成形。

據報導，中國電腦零件漲價仍在推高消費者購買成本。一週前，深圳華強北1TB固態硬碟售價仍在600元至900多元（約新台幣2742-3656元）之間，近日已上調至950元至1100元（約新台幣3885-5028元）。

一名商家列出辦公電腦的裝機配置表，原本預估總價不超過2000元，實際計算後卻發現成本多出近1000元，直呼「完全超出預期」。多名商家也感嘆，現在即便拿著3000元預算，也很難在華北強裝置一部電腦。

過去評估一台電腦的性能，消費者多半關注CPU與獨立顯卡，但如今記憶體與固態硬碟反而成了成本結構中的最大變數。一台不配置高階獨顯與螢幕的普通辦公電腦，儲存相關零組件的成本佔比已拉高至35%至50%，遠高於多數人的直覺。

據報導，為了能在3000元的總預算限制下完成組裝電腦，華強北商家只能被迫壓縮CPU規格，為記憶體與固態硬碟「讓位」。據悉，CPU多半只能選擇Intel i3、i5或AMD同級產品，即便使用i5，也只能搭配2020年推出的第10代產品，將CPU成本勉強控制在580元至900元之間（約新台幣2651-4114元）。

至於主機板價格，也需要壓在350元至560元（約新台幣1599-2559元），機殼、電源與散熱風扇合計也只能控制在200元至380元（約新台幣914-1737元）。但即使如此，記憶體規格仍必須大幅妥協。

目前一條16GB DDR4記憶體價格已來到700元至900元（約新台幣3999-4114元），16GB DDR5則接近1500元（約新台幣6856元），商家多半只能推薦16GB DDR4或甚至8GB記憶體。固態硬碟方面，也難以選用1TB規格，主流建議退而求其次，改用約300元（約新台幣1371元）的256GB，或600元至800元（約新台幣2742-3656元）的512GB產品。

多名商家透露，從去年10月開始，記憶體產品正式走出陡峭的漲價曲線，趨勢一路延續至今。僅去年11月至現在，記憶體價格就已翻了3倍；若與去年價格低點相比，漲幅甚至接近4倍。近期高階固態硬碟與記憶體價格仍在上行，只有低階產品的波動相對較小。

