精測去年每股獲利30.41元 擬配息15.3元雙創新高

精測總經理黃水可

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測（6510）公布去年第四季稅後淨利2.85億元，季增3.3%、年減11.6% ，每股稅後盈餘8.68元，去年獲利逐季走高，全年每股稅後盈餘躍升至30.41元，年成長達95.6%，創獲利新高；董事會昨通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利15.3 元，股東盈餘分配率50.3%，也創歷年新高，以昨收盤價3905元估算，隨著股價走高，殖利率約0.39%

受季節性訂單波動影響，精測去年第四季合併營收為11.96億元，季減約3.7%、年減 7.2%；毛利率為 56%，季微減0.3個百分點、年增0.3個百分點；稅後淨利2.85 億元，季增3.3%、年減11.6% ，每股稅後盈餘8.68元。

精測2025全年合併營收達48.06億元，年增33.3%，創歷史新高；全年每股稅後盈餘躍升至30.41元，較前年大幅成長95.6%，也創新高；獲利創佳績，精測昨董事會通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利15.3元，股東盈餘分配率50.3%，股利配發也創下歷史新高。

展望營運，精測表示，隨著先進製程的持續推進與AI相關測試需求的結構性成長，先進測試探針卡將持續作為公司營運的核心引擎。此外，為因應AI及高速、高密度運算晶片測試需求的爆發性增長，公司已逐步啟動產能擴充計畫，並導入智慧製造與自動化設備。同時深化與核心客戶的策略合作，共同研發前瞻性技術，攜手開創長期的成長動能與市場價值。精測對未來營運保持審慎樂觀，預期整體業績將續創佳績。

