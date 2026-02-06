做到上架Costco！單親媽媽靠「比手作還好吃」餅乾大翻身

〔財經頻道／綜合報導〕不少人都會在閒暇時間經營副業或創業，但成果有好有壞，而來自美國的一名單親媽媽漢考克（Lindsay Hancock）則是創業成功的代表案例，漢考克職涯都在「消費性包裝商品」（CPG） 產業，但在2021年一場突如其來的離婚後，漢考克決定重新調整人生節奏，自創食品品牌「My Better Batch」，主打用以廚房常見、乾淨且簡單的原料的餅乾預拌粉產品，結果事業越做越大，產品更進駐好市多（Costco）、目標百貨（Target） 等大型零售通路，My Better Batch的通路據點數，也從 2024 年不到 1000 個，快速成長至 2025 年超過 5000 個，短短一年內成長幅度超過 400%。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，漢考克最早在食品雜貨零售商The Fresh Market 任職，之後加入零食製造商 Creative Snacks，成為該公司首位員工，隨著Creative Snacks在2019年被食品公司Kind Snacks收購，漢考克也隨之留任，直到2020年Kind Snacks被美國食品加工巨頭「瑪氏食品」（Mars, Inc.）收購為止，她都在擔任領導職。

請繼續往下閱讀...

漢考克接受採訪時說：「我發現自己並不適合在大公司工作，我更適合用創業者的方式運作。」曾合作的投資人也向她承諾，只要她創業，他們願意支持。這給了她信心，也確認她有能力與資源重新以創辦人身份出發。她說：「我很幸運，在離開 Kind 後，有好幾個人主動聯繫我，說如果我創業，他們希望成為其中一份子。」

在一場突如其來的離婚之後，漢考克希望重新啟動人生，無論是個人生活或是職場生活，這也是My Better Batch 的誕生契機。作為一名熱愛烘焙、卻時間有限的單親媽媽，漢考克希望找到一款「吃起來像手作」的餅乾預拌粉，既能安心給家人食用，也不帶媽媽的罪惡感，且無加工食品的人工味道。

觀察烘焙產品貨架後，漢考克發現市場上缺乏高端、以乾淨原料打造、真正手作口感的產品，她於是將品牌鎖定高端市場客群，並採用非基改、廚房的常見原料，設定出雖然略貴但仍可親近的價格。My Better Batch 的餅乾預拌粉官網平均售價為 7.99 美元（約255元新台幣），漢考克說：「我覺得貨架上缺少真正的高端產品，那正是我要進入並填補的市場空缺。」

漢考克於 2023 年 12 月正式創立 My Better Batch，2024 年 4 月寄出第一批訂單，但產品早在她自家廚房就已開發。漢考克獨自在家中試作小批量配方，反覆烘焙與試吃，丟棄無數盤餅乾，目標是讓「簡單預拌粉」呈現手作餅乾口感，當配方確定後，她進行盲測，將餅乾交給家人、朋友與鄰居試吃，卻不告訴他們品牌。目標不只是做出好產品，而是要在貨架上與競品並排時勝出。

最終，漢考克推出4款核心口味：巧克力塊（Chocolate Chunk）、經典糖霜（Classic Sugar）、雙倍巧克力片（Double Chocolate Chip）與慶典款（Celebration，彩色糖針風格）。她刻意選擇高銷量口味， 而非小眾的創意口味。

初期品牌銷售來自官網與亞馬遜（Amazon）等線上通路，但營運真正突破口，在於零售通路，包含Thrive Market、Sprouts、目標百貨成為首批導入品牌的零售商，後續再打進好市多、Lowes Foods、The Fresh Market等，並在目標百貨推出包括巧克力薄荷在內的季節限定口味。

漢考克坦言，My Better Batch能在不到2年內的時間，登上好市多與目標百貨的貨架，關鍵是她過去任職時建立的人脈，「經營關係非常重要。」她也強調產品差異化，包括非基改認證、高端定位、女性創辦人品牌，讓零售商願意上架。

這讓My Better Batch 的通路據點從 2024 年不到 1,000 家，至 2025 年超過 5000 家，成長 400%；營收年增幅達 1500%。

漢考克的品牌策略核心是「不妥協的品質承諾」。My Better Batch 提供「比手作還好吃」的餅乾，使用乾淨、簡單、非基改原料，呈現手作風味，「這款餅乾可以假裝是自己親手做的，完全不會被分辨出差別。」目前最大挑戰已不是產品品質，而是品牌能見度。在老字號品牌主導的貨架上，首購決策最困難，但一旦消費者嘗試，回購率非常高。

對其他創業者，漢考克建議果斷行動、持續韌性：「我們會犯錯，也會做錯決策。不要因害怕失敗而停下腳步。前進的步伐有快有慢，也會有後退；重要的是持續調整，並不斷前進。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法