退休後失落從這一刻開始！65歲男從大公司部長變「沒有角色的人」

〔財經頻道／綜合報導〕對長期以工作為生活重心的人而言，「完全退休」往往是人生的一大轉捩點。離開公司後所迎來的寂靜，往往比預期更容易帶來沉重的心理負擔。日本媒體近日分享案例，指出一名65歲男子過去在職時，曾擔任大型製造業的部長，手機訊息源源不絕，每天都忙得不可開交，如今退休後，手機什麼通知都沒有，讓他一度感到強烈失落感，如今的他心態轉變，也開始享受這種自由的感覺。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的松本昭雄（化名）過去在一家大型製造業公司擔任部長，指揮第一線業務，當時他麾下部屬近百人，而在60歲退休之後，他被公司再僱用為約聘員工，以「前部長、顧問角色」的身分，持續處理現場突發狀況並指導年輕員工，5年期滿後才正式離開職場。

昭雄目前每個月可拿到約 21 萬日圓（約4.31萬元新台幣）的年金，和妻子2人的生活並不拮据。然而，在離開公司的隔天早上，他卻感受到一種前所未有的情緒衝擊。

昭雄回憶：「不論是在職時代，還是轉為再雇用身分之後，早上起床第一件事就是查看智慧型手機的郵件和未接來電。因為現場進度回報，或是後輩詢問『希望你幫忙做決定』的聯絡，總是源源不絕。那就是我的日常，也代表著我仍被公司所需要。」

退休後隔天，他起床後第一個動作，依舊是伸手拿起放在枕邊的手機，確認是否有人聯絡，但是螢幕上什麼通知都沒有。昭雄說：「那一刻，我清楚意識到：『原來我已經不再被任何人需要了。』同時，也感受到自己彷彿被社會切割開來的強烈失落感。」

昭雄後來坐在客廳的椅子上，電視開了又關，無所事事地滑著手機度過時間。腦海中浮現過去部下與後輩的臉孔，但他也不斷告訴自己，既然沒有工作上的需求，對方不聯絡也是理所當然。

當昭雄將這種失落感告訴妻子後，妻子說可以參加一些地方社團。不過昭雄坦言，實際嘗試後，並沒有哪一個讓他真正感到適應。

昭雄說：「自己最近也慢慢習慣不再去公司的生活，日子過得比較悠閒。身邊的人常對我說『不找點事情做不行啊』，但我也覺得，強迫自己開始做什麼反而更累……現在我只要心血來潮，就去圖書館，或隨意走進一家唱片行。雖然我以前一度感到焦慮，但最近也開始享受這種自由的感覺。」

報導指出，究竟對什麼感到生活有意義，本就因人而異。像昭雄這樣，在「沒有特定目標、平靜度日」的狀態中，能感受到充實感的人，也大有人在。報導認為，退休後生活是否充實，與其說取決於「做了什麼」，不如說首先必須建立在「能夠健康、無後顧之憂地生活」這個基礎之上。

