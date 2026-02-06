UNIQLO又出神包！收納力實測：內袋多達6個、容量大到能裝筆電

UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，達人指出，UNIQLO的「帆布托特包」（キャンバストートバッグ）收納力超強，內袋多達6個，且男女皆可使用，是款實用度爆表的單品。

日媒《Diamond Online》報導，熱愛可愛雜貨與實用小物的河合小姐（雑貨オタクの河合さん），在文中分享了UNIQLO的帆布托特包，該款包包售價為3990日圓（約818元新台幣），顏色有NATURAL（自然色）和DARK BROWN（深棕色）2種可以選擇，是一款以帆布布料搭配合成皮革提把的托特包，尺寸為高35.5公分、 寬30公分 、厚13公分，只要拉緊包包側邊的抽繩，就能改變整體造型，1個包款即可呈現2種不同輪廓，讓穿搭變化更加多元。

請繼續往下閱讀...

河合小姐分析，這款包包外型時尚、收納力又強，非常適合日常使用。提把長度為 56.6 公分，可輕鬆肩背，行動更加自在，而把抽繩收緊後，包口會變窄，不僅造型改變，也能降低內容物外露的風險，這點相當加分，抽繩上還附有簡易止滑扣設計，不易鬆脫。

河合小姐表示，包包內部口袋的配置同樣是一大亮點。深度約 17.4 公分的內袋，環繞主收納空間一圈，共設有 6 個。由於口袋夠深、寬度充足，長夾或水瓶都能放入。實際測試可將長夾、毛巾手帕、濕紙巾、水瓶、眼鏡盒與鑰匙包、手機與充電線、真無線耳機，以及文庫本，全數分別收進內袋中。

河合小姐表示，包底縫有厚實且穩固的底板，即使放入較重的物品，底部也不易變形，整體外觀依然俐落。主收納空間可完整放入 MacBook，即便放入筆電後仍有餘裕，還能再放收納包、環保袋與手套等物品。若是將抽繩拉緊使用，筆電則需直立放置即可順利收納。

包包表布材質為 100% 棉，內裡為 100% 聚酯纖維，底部、提把與繩帶則為合成皮革。官方建議若有髒汙，可用沾有中性清潔劑的布輕輕擦拭；不適合水洗、乾洗，也不可使用烘乾機或熨斗。

在UNIQLO官方網站的商品評價中，有消費者表示：「外型好看、容量大，最重要的是內袋很多，成為我入手的關鍵」、「比想像中還要好用」、「6 個內袋非常機能」、「再也不怕小物找不到」。

達人指出，UNIQLO的「帆布托特包」收納力超強。（圖擷取自uniqlo官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法