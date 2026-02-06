他靠「極致節儉」苦存2000萬養老！因「1行為」退休生活慘崩塌

他靠「極致節儉」苦存2000萬養老！因害性花錢，讓退休生活慘崩塌。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名65歲男子西村（化名）與妻子，平時兩人透過「極致節儉」，終於在退休時存下1億日圓（約新台幣2000萬），原本打算過著安逸晚年，沒想到因過去過渡節儉，害怕花錢所困，讓退休生活慘崩塌。

日媒報導，西村浩一在１家大型公司擔任經理，家庭年收入高達1500萬日圓（約新台幣300萬），為了退休後能過著安逸晚年，他和妻子平時卻過著極其節儉的生活，甚至可以說把存錢當作一種“愛好”，摒棄一切奢侈享受，他們沒有車，只穿廉價的成衣，30多年來只在特殊場合才外出用餐，因此，他們累積了1億日圓的資產。

請繼續往下閱讀...

退休後，他與妻子（63歲）住在東京一處30年前購置的房產中，客觀來說，西村的退休計畫堪稱完美，退休後，他們每年將領取330萬日圓（約新台幣66萬）的退休金，生活開支預計每月20萬日圓（約新台幣4萬），由於沒有房貸，西村說，若繼續保持工作時的生活方式，光靠退休金就足以讓我過上富足的生活，我根本不需要動用1億日圓的資產。

然而，隨著西村開始退休，他之前未曾預料到的種種現實開始接踵而至，萬一他們中的一位活到95歲或100歲怎麼辦？萬一他需要入住安養院，養老院需要一大筆費用呢？此外，他那棟已有30多年歷史、年久失修的房子，修繕費用也必然會高達數十萬日圓。如果通膨推高了這些建築成本以及他原本估計的「最低」生活成本，那麼他計劃保住的1億日圓可能會縮水數千萬日圓。

真正讓西村瀕臨崩潰的，與其說是這些預估的未來開支，不如說是他自己不願意花錢的性格。

西村說，30多年來，我一直把每一分錢都存起來，覺得每一分錢都物有所值。現在，我卻害怕打破這個習慣去花錢。哪怕帳戶餘額減少一分錢，都會讓我焦慮不已，他攢下了1億日圓，原本是為了安享晚年，然而，不習慣花錢的西村卻執著於維持帳戶餘額，反而讓他失去了理智，讓退休生活慘崩塌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法