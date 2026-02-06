亞馬遜今年資本支出上看2000億美元 盤後重挫逾11％

亞馬遜週四（5日）盤後交易暴跌逾11％。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜（Amazon）週四（5日）預計，今年的資本支出將激增50％以上，達到約2000億美元（約新台幣6.34兆元），加入其他科技巨頭的行列，大舉投入資金以建立AI基礎設施，消息傳出後，亞馬遜股價在盤後交易暴跌逾11％。

《路透》報導，這個最新跡象顯示，大型科技公司短期內不會放緩對AI的巨額投資。由於市場對AI熱潮帶來的巨額成本擔憂加劇，亞馬遜週四收盤下跌4.4％。

請繼續往下閱讀...

今年全球4大超大規模資料中心營運商亞馬遜、微軟（Microsoft）、Alphabet旗下的Google和Meta的總支出預計將超過6300億美元（約新台幣19.98兆元）。

亞馬遜表示，2026年資本支出預計將達到約2000億美元（約新台幣6.34兆元），相較於2025年的約1310億美元（約新台幣4.15兆元）大幅成長。今年Q1營收預估達165億美元（約新台幣5234.6億元）至215億美元（約新台幣6820.8億元），不如分析師預期的220.4億美元（約新台幣6882.1億元）。

亞馬遜也預測了Q1的利潤範圍，低標比分析師的預期低4分之1，這包含了高速網路業務Leo相關約10億美元（約新台幣317.2億元）的更高成本，以及對國際商店業務快速商務和更優惠價格的投資。

過去幾天科技公司的財報顯示，華爾街向科技公司傳達了一個明確的訊息，只有當企業展現出相對應的營運或財務回報時，AI領域的巨額支出才能繼續下去。

Motley Fool資深分析師夏瑪（Asit Sharma）表示，亞馬遜預計2026年的支出將超過其營運現金流。這很難消除投資人對亞馬遜和其他大型科技公司在AI基礎設施方面過度支出的風險擔憂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法