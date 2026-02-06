想省錢就快戒掉！5種日常「隱形」支出 正悄悄掏空你的荷包

專家表示，外賣等5種日常「隱形」開支，正悄悄掏空你的荷包。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在物價高漲年代，薪水卻停滯下，你是否還沒到月底，荷包就見底了呢？專家表示，若想擺脫月光族，那麼零食、外出喝咖啡和飲料等5種看不見的日常「隱形」開支，最好快戒掉，因他們每個月都悄無聲息的在蠶食你的荷包。

《Gobankingrates》報導，專家表示，只要你剔除這些悄無聲息的預算殺手，就能更快累積財富。

1.訂閱和會員資格

從串流服務到健身房會員資格，從軟體訂閱到定期送貨，這些自動扣款的費用會不斷消耗你的餘額，直到你取消它們為止。

BECU金融教育專家史黛西布萊克說，查看你的銀行或信用卡賬單，看看你每月和每年究竟在為哪些服務付費。

另，關於你的健身房會員卡，如果你過去3個月每月去健身房的次數不足3次，那就取消吧。只有當你養成每週至少運動兩次的習慣後，才有資格重新辦理會員。否則，你只是在為1種幻想買單，幻想著有1天你會開始去健身房。

2.食品外送

當你點外賣時，你不僅要支付配送費，還要支付餐廳的利潤。

Heart Financial財務顧問琳達·詹森指出，「配送費、服務費、外賣費和臨時購買的費用更高，因為你正在為速度和便利買單」，這些費用加起來很快，所以更好地規劃可以幫你省錢。”

3. 零食

洋芋片、爆米花、餅乾、糖果等，這些並非真正意義上的“食物”，它們並非提供營養和維持生命所必需的。它們是日常生活中隨處可見的廉價奢侈品。然而，這些奢侈品日積月累，最終會損害你的財務狀況和健康。

4.外出喝咖啡和飲料

根據LinkedIn上發表的1篇文章，星巴克拿鐵的平均價格為5.46美元（約新台幣173元），這還不包括稅、小費以及他們搭配銷售的乾巴巴的預製雞蛋起司三明治。

零食、咖啡和其他酒吧飲品單看價格便宜，但加起來也是一筆不小的開銷。不如在家或辦公室自己做飲料。

5.信用卡利息

你有看過那些在社群媒體上曬出用積分兌換的免費假期美照的人嗎？如果你每個月都有信用卡欠款，那麼他們的假期就是你買單的。

