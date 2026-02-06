巴拿馬總統放話：港口合約未來絕不會只授予單一業者

巴拿馬總統穆里諾表示，未來港口特許經營權絕對不會再只授予單一公司。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）週四（5日）表示，香港長江和記實業公司（CK Hutchison）持有並營運近30年的兩個港口，未來的特許經營權絕對不會再只授予單一公司。

《路透》報導，巴拿馬最高法院上週宣佈，長和集團透過旗下子公司巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）營運該國戰略運河沿線兩個港口的合約無效，裁定該合約給予這家公司特許經營權和稅收豁免的相關內容違反了巴拿馬國家憲法。

穆里諾表示，自己不認為局勢會進一步升級。法院的裁決有最終決定權，直言巴拿馬是一個「有尊嚴的國家」，絕不會允許自己受到世界上任何國家的威脅。穆里諾補充，目前仍不清楚裁決何時會生效，在這段期間，巴拿馬港口公司將繼續營運這兩個港口。「巴拿馬政府可能要等到很久以後才會決定授予特許經營權的方案」。

中國週二（3日）警告，巴拿馬將為法院的裁決付出「沉重代價」，中國國務院港澳事務辦公室稱這項裁決「荒謬」、「可恥且可悲」，誓言要捍衛中國企業的權益。

長和週三（4日）則回應表示，旗下的巴拿馬港口公司已對巴拿馬提出國際仲裁，這起案件可能需要數年的時間才能解決。這項決定以及尋求仲裁的舉動，進一步加劇了人們對於這兩座港口未來所有權，以及該公司計畫以230億美元（約新台幣7291億元）出售其港口業務交易的疑慮。

