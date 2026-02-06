比特幣大怒神來了！摜破6萬美元反攻飆近5000美元

比特幣週五一度摜破6萬美元，隨即反攻飆漲近5000美元。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在投資人拋售加劇，比特幣週四暴跌近14%，失守63000美元，週五續挫，一度跌破6萬美元，回測59930美元，不過，在買盤承接比特幣上演大反攻，不僅回到平盤，一度大漲1983美元，漲3.15%，回到64283美元，日內暴漲4848美元。

週四比特幣週由於投資者對這種曾被譽為「數位黃金」和獨特價值儲存手段的資產的信心持續動搖，一度跌至62303.19美元，創2024年11月以來的最低水準。

CNBC報導，包括比特幣在內的數位資產價格進一步下跌，因為投資者重新評估了這種代幣的實際效用。這種代幣不僅被譽為對沖通貨膨脹和宏觀經濟不確定性的工具，也被譽為法定貨幣和黃金等傳統避險資產的替代品。

最近情況並沒有好轉，因為比特幣在去年10月初的峰值略高於12萬6000美元，比特幣在週四跌破7萬美元後，隨後拋售加劇，終場暴跌10205美元或13.98%，收62795美元。

週五拋售延續，根據tradingview數據顯示，一度摜破6萬美元大關，測59930美元，不過，在暴跌後，低接買盤承接，比特幣價格一路反攻，一度漲1983美元，回到64778美元，截至台北時間9點13分，報64283美，漲1488美元，漲逾2.3%，從低點反彈，暴漲4848美元。

德意志銀行分析師馬里恩·拉布雷週三在給客戶的1份報告中表示，我們認為，這種持續的拋售表明傳統投資者正在失去興趣，而且對加密貨幣的整體悲觀情緒正在加劇。

由於許多關於比特幣的聳人聽聞的說法未能實現，投資者的謹慎情緒日益增強。比特幣的交易走勢與股票等其他風險資產基本一致，尤其是在近期委內瑞拉、中東和歐洲的地緣政治和宏觀經濟動盪期間，而且其作為商品和服務支付方式的應用也微乎其微。

