英飛凌宣布調漲部分功率IC產品 力積電也喊漲

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球車用及功率半導體大廠英飛凌昨通知客戶，AI帶動功率與相關IC供給吃緊，加上原物料與基礎設施成本顯著上升，公司將自2026年4月起調整部分產品價格。業界預期這將帶動台灣功率IC廠陸續調漲價格。

英飛凌指出，AI需求帶動資料中心建置快速，也使得半導體市場中的部分產品需求大幅攀升，多項功率IC供給吃緊，也為了支援持續成長的需求，公司進行大幅額外投資，以提前拉晶圓廠產能，同時也面臨原物料與基礎設施成本顯著上升的壓力。因無法完全吸收相關成本，需與客戶、合作夥伴共同分攤這成本上升。

力積電昨法說會也指出，電源管理IC在AI伺服器市場需求仍非常強勁，主力客戶已在去年第四季完成工程驗證並開始放量。車用市場電源管理IC需求也逐漸回升，尤其是中國最為明顯。手機總需求量預估雖將因記憶體漲價導致供應短缺而下修出貨量，但手機IC大廠認為，因5G手機電源管理IC用量是4G的2.5倍，中長期需求依然持續成長，因此投片力道並未減弱。

力積電表示，8吋晶圓代工雖有IGBT（絕緣閘雙極電晶體）大客戶需求下修，但應用在AI伺服器與邊緣運算帶動功率元件需求不減反增，例如MOSFET，力積電從二月起產能已無法完全滿足客戶需求，再加上公司考慮將部分竹南廠8吋無塵室改裝為12吋先進封裝機台使用，8吋總產能可能因此限縮而導致產能吃緊，8吋晶圓代工價格計劃自三月起開始調升。未來GaN及矽電容會是另一波成長動能。

