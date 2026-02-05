AI恐慌這次不同！科技股蒸發上兆美元 拋售潮蔓延所有類股

2天來矽谷大小公司的股票、債券與貸款已蒸發數千億美元。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博5日報導，自3年前ChatGPT突然成為主流以來，人工智慧（AI）引發的拋售潮屢見不鮮，然而從沒有一次能與本週席捲股市與信貸市場的崩跌相提並論。

報導說，首先，市場的跌速之快、範圍之廣令人震驚。短短2天，矽谷大小企業的股票、債券與貸款蒸發數千億美元。軟體類股首當其衝，跌勢兇猛使iShares ETF追蹤的軟體股市值，過去7天跌掉逾1兆美元。

其次，有別於先前因泡沫恐慌引發的拋售，這次的暴跌是源於AI顛覆各行各業商業模式的疑慮。Jonestrading首席市場策略師歐魯克（Michael O'Rourke）說，「我不認為這次是反應過度，2年來，我們一直談論AI將如何改變世界，以及它是跨世代的技術。過去幾週，我們看到應驗的跡象」。

表面上，導火線似乎無關痛癢：AI新創公司Anthropic PBC推出一款用於法律工作，比如檢視合約的新工具。KeyBanc分析師愛德（Jackson Ader）指出，「今天是法律科技，明天可能是銷售、市場行銷或金融」。

讓投資人更加不安的是，甚至長期來被視為AI熱潮主要受益者的公司也顯出疲軟跡象。Alphabet在財報中表示，AI方面的資本支出將高於預期，安謀公佈的財測則低於預期，然而這兩公司股票盤後交易皆下跌。

D.A.Davidson董事總經理魯利亞（Gil Luria）說，「一開始只是拋售軟體股，現在一切都遭到拋售，跌勢自我蔓延，股票跌到足以產生負面動能，接著其他人也出手賣出」。

報導指出，崩跌並非僅侷限於美國上市公司，且範圍擴大至華爾街的支持者，包括貸款機構與私募股權公司。一項彭博指數中，超過177億美元美國科技公司貸款已在過去4週跌至不良交易水準，創2022年10月以來最低水準。

