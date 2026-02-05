志工報名竟是陷阱！AI釣魚郵件全面進化

AI時代釣魚郵件也全面進化，面對這類高度擬真的詐騙手法，專家提醒，必須全面啟動「零信任」（Zero Trust）思維。（AI生成圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著人工智慧（AI）技術快速演進，網路犯罪手法也同步升級，過去民眾在收到釣魚郵件時，往往還能從文法怪異、生硬用語或夾雜簡體字等細節察覺異狀，但如今在AI協助下，詐騙信件的語氣與內容已大幅「擬真」，讓人難以辨識。

數發部指出，近期資安聯防體系發現一波新型攻擊行動，駭客假冒詢問報名志工計畫，透過大家熟悉的Outlook或Gmail，將內含惡意附檔的信件寄給政府機關承辦人員，企圖藉此竊取機密資料，這些AI生成的內容乍看真誠，讓人防不勝防。

請繼續往下閱讀...

面對這種 「社交工程」攻擊，數發部提醒，務必開啟「零信任 （Zero Trust）」模式，也就是「永不預設信任、任何行為都要驗證」。在實務上，建議可從三個面向提高防護層級：

1：對於外部來源，請預設保持懷疑。

2：對於陌生寄件者，請務必透過電話或其他方式再次確認對方身份。

3：收到可疑附檔，尤其是壓縮檔或執行檔，除了安裝防毒軟體，還可以利用viruscheck.tw等惡意檔案檢測服務，進行掃描確認安全性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法