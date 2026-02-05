美1月裁員年增118％、月增205％ 創2009年以來最糟狀況

上月UPS宣佈裁員逾3萬人。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC報導，人力顧問公司Challenger, Gray & Christmas 5日報告，美國1月裁員計畫創金融海嘯以來，歷年1月最高水準，而招聘意願則降至同時期最低點。

該報告顯示，1月美國雇主宣佈裁員10萬8435人，年增118%、月增205%，該數據創2009年以1月以來，歷年1月最高紀錄，與此同時，企業宣佈招聘5306人，年減13%、月減49%，也創2009年以來，歷年1月最低水準，Challenger於2009年1月開始追蹤相關資料，金融危機於2009年3月正式結束。

報導說，近期美國就業市場呈現「不招聘、不解僱」的局面，然而Challenger的數據顯示，裁員部份可能加劇。該公司職場專家查倫傑（Andy Challenger）指出，「通常我看到第1季頗高的裁員數據，但這次是1月的裁員總數十分高，這意謂相關計畫多數是在2025年底制定，反映雇主對2026年的前景並不樂觀」。

截至1月24日結束的當週，美國初領失業救濟人數僅20.9萬人，接近兩年來最低水準。然而，裁員數據抵銷了該趨勢。亞馬遜、UPS與陶氏化學最近都宣佈了大規模裁員計畫。就產業而言，由於UPS將裁員逾3萬人，致使1月運輸業的裁員規模最大，科技業居次，其中亞馬遜宣佈裁員1.6萬人。

