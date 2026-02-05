日本人「大和魂」竟反映在一瓶粉底上？市場數據揭開有趣現象

化妝品業者指出，日本女性對於底妝呈現出明顯的日系偏好，即便歐美及韓系大廠也難以跨越。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在K-beauty席捲全球之際，近年就連歐美城市的韓系藥妝店門口也屢屢出現排隊人潮，成為美妝產業最炙手可熱的景象之一。在這股浪潮推動下，日本市場同樣難以置身事外，但出乎不少人意料的是，日本女性在底妝選擇上卻呈現出「難以跨越」的本土偏好，更直接反映銷售數字上。

放眼亞洲市場，韓系品牌聲量雖高，但在高單價百貨專櫃的粉底領域，雅詩蘭黛的粉持久Double Wear系列多年來穩居銷售前段班，在南韓及台灣長年占據專櫃底妝銷售冠軍，這款主打長效持妝、不易脫妝的產品，不僅是IU、TWICE以及SM娛樂多位藝人的御用底妝，連在台灣都曾因「盧秀燕粉底」 而引發話題。

不過，在日本市場，消費輪廓卻呈現出截然不同的走向。DECORTE黛珂公關傳媒經理陳瀅安指出，即便日本女性同樣追逐韓流與歐美彩妝趨勢，但在「底妝選擇」上卻出現一個耐人尋味的現象，明顯偏好日系品牌。以黛珂的「Zen Wear」底妝系列為例，在日本市場銷售表現遠超越雅詩蘭黛等歐美一線品牌。

據《日經 MJ》報導，Zen Wear系列上市後，2024至2025年間的銷量成長率，推升黛珂底妝部門整體業績年增逾三成。母公司KOSÉ高絲集團（日股代號：4922） 在近期的財報上多次點名該系列，強調其已成為支撐集團高端美容事業的重要引擎；此外，日本百貨專櫃的液態粉底市場中，Zen Wear市占率亦穩定擠進前三名。

日媒指出，隨著黛珂於2月推出新品，可望帶動品牌在2026年第一季的底妝營收繳出兩位數成長表現。此次新品「Zen Wear Stay 禪微霧光持久粉底液」（30ml/1,800元）回應現代消費者對粉底「輕透、舒適、持久且高遮瑕」的全方位期待，標榜兼具微霧光澤、自然立體與全天穩定性的半霧面妝效，其研發靈感更來自日本傳統建築中常見的榻榻米、和紙拉門等天然素材，這些元素能隨氣溫與濕度變化自動調節空間狀態。

黛珂將這套「會呼吸的建材」轉化為全新底妝科技，該結構可依外在環境變化調整粉底膜的貼合度與柔軟度，即使面對高溫、高濕或長時間上妝，妝膜仍能維持均勻細緻，並結合品牌獨家「研墨科技」，從顏料分布、持妝力到妝膜質地全面升級。該款粉底液預計於3月在台上市，全系列共14色，後續表現也將成為觀察亞洲底妝市場走向的重要指標。

