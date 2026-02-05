外資銀彈！1月匯入創同期新猷 累計存量飆新高

根據金管會5日公布外資淨匯出匯入數據，今年1月單月淨匯入93.97億美元，為歷年同期的最高淨匯入金額。（中央社資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕外資資金滾滾來，淨匯入再見新高紀錄。根據金管會5日公布外資淨匯出匯入數據，今年1月單月淨匯入93.97億美元，是2022年有統計以來的第四大淨匯入、歷年同期的最高淨匯入金額；若以今年1月底匯率31.468元計算，折合新台幣約2957.05億元。

此外，若以累計存量來看，截至今年1月底止，外資（包括中資）累計淨匯入達3295.54億元，已經逼近3300億元大關的水位，創史上最高最多的外資資金存量。

就資金動向來看，根據統計，全體外資（FINI 加 FIDI 及海外基金）及中資投資上市櫃股票買賣超，分別為賣超上市公司19.22億元，及賣超上櫃公司70.68億元，合計為賣超上市櫃89.90億元。

不過，投信分析師表示，若以過去經驗來看，台股有所謂「元月行情」或「紅包行情」，法人多在每年一月加碼股市，有利於多頭上攻，並且推升股市表現；尤其，外資大舉淨匯入，光是今年1月單月，就淨匯入93.97億美元，這也是史上同期最高。

對此，證期局副局長黃厚銘指出，外資對台股是財務性投資，會依據其投資策略、國內外總體經濟等狀況，進行動態調整布局，因此，較難評論外資的短期變化，不過，長線來看，外資資金是持續匯入、投資台股。

