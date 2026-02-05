經濟部將成立經諮會 分層羅列各產業「對症下藥」

經濟部長龔明鑫表示，將成立「經濟及產業諮詢會」，細分出各產業別，研擬其所需的政策工具。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今在經濟部年終記者會上表示，經濟部將成立經濟及產業諮詢會（經諮會），就不同產業別擬定其所需的政策方向與工具「對症下藥」，彙整後再到行政院經濟發展委員會逐一討論，「這個很快就會啟動」。

展望2026年施政重點，龔明鑫表示，經濟部為妥善因應全球挑戰，經濟部提出成立「經濟及產業諮詢會」（經諮會）、推動五大信賴產業、協助傳統產業及中小企業升級轉型、強化能源資源供應韌性、深化投資與國際經貿合作等五大政策目標。

針對經諮會的成立宗旨，龔明鑫表示，主要是建立一個與產業界的系統性意見交流平台，有鑑於日本首相高市早苗將其國內產業羅列出17個產業別，各有其產業的發展方向，反觀台灣也可將各產業分層羅列出來，因為每個產業所需的政策工具不完全一樣，因此要「對症下藥」，他已向總統賴清德報告要成立經諮會。

至於運作模式上，龔明鑫說明，經諮會會細分出產業別，每一個產業將經過產官學研討論研擬，未來擬定產業所需的政策方向與工具，彙整後再送至行政院經濟發展委員會逐一討論，很快就會啟動。

龔明鑫補充，與公協會座談不同的是，公協會座談是邀集七大工商團體的企業領袖進行每季一次的座談會，但座談會偏向政策性討論，經諮會更聚焦在探討更深入、具體的產業政策細節。

