最好避開！修車技師揭15款車維修費高昂、會掏空你錢包

〔財經頻道／綜合報導〕擁有汽車不只是買車或保險貴，日常維護也可能讓你荷包失血。美國財經媒體報導，根據RepairPal數據，所有品牌車款的平均年維修費約為652美元，而以下15款車型，技師都建議避開，如果你不想花冤枉錢。這些車雖然可能外觀亮眼、性能出色，但維修費單據足以讓你的預算破洞。

1.Hyundai Elantra：這款車表面上維修費低，但隱藏的問題不少。Elantra有142個已報告問題，尤其容易出現變速箱故障。Reddit用戶表示「很不穩定，要比其他車多照顧，工廠品管不好，有些車不到5萬英里就壞」、「引擎有缺陷，駕駛乏味，沒靈魂，動力不足，外觀也不好看。」、「Hyundai和可靠性不能放在同一句話裡。」

2.Lincoln Navigator：這款豪華SUV空間寬敞、拖曳能力出色，但複雜的氣壓懸吊與電子系統，維修費用可能很高。Reddit建議「如果買Navigator L，一定要買延長保固！20萬英里前肯定需要大修。」

3.Mercedes-Benz S550：2007至2017年一質是賓士的旗艦車，價格雖已降，但維修費依舊驚人。Reddit用戶說「照規定保養很棒，但拖延保養會讓你痛恨養車經驗。」

4.Kia Sorento：這款中型SUV雖然平均維修費不算太高，但仍有110個問題報告，包括變速箱與安全氣囊故障。Reddit用戶表示「外觀好、配備多，但7年後就會後悔沒買Honda、Toyota或Mazda」、「問題太多，技術掩飾不了糟糕工程設計。」

5.Jaguar XJ：從1968年到2019年生產，是一款線條流暢的豪華轎車，以其優雅的設計和寬敞的座艙為特色。但冷卻系統與電氣故障常見，維修費用驚人。

6.BMW M5：搭載4.4升雙渦輪V8引擎，動力強勁，但維修費高。Reddit表示「N/A I6 3系列維修還好，但M5 V8系列花錢驚人。」

7.BMW 750i xDrive：BMW旗艦7系列，科技豪華齊全，但空氣懸吊維修、渦輪增壓與燃油系統維修費用龐大。

8.凱迪拉克Escalade ESV：豪華SUV，空間大、V8引擎強勁，但28個常見問題，從感應器故障到電子問題與引擎毀損，維修費用高。

9.Range Rover：豪華越野SUV，但有153個問題，包括氣壓懸吊與傳動系統維修，維修費高。

10.Jeep Wrangler：經典越野車，但105個問題，包括油耗高、引擎與電子故障，維修費用不低。

11.奧迪Q7：中型豪華SUV，可坐7人，但出現24個問題，包括散熱風扇與油門體維修費用高。

12.BMW X6：X6是一款造型大膽的轎跑SUV，完美融合了轎跑車的時尚外觀和SUV的實用功能。它是一款動感豪華的座駕，空間寬敞，最多可容納五名乘客。儘管X6用途廣泛，但其零件的更換成本卻相當高昂。

13.保時捷 Cayenne：Cayenne 是一款動感十足的轎跑車，它將跑車般的操控性能融入SUV的車身之中。憑藉強勁的動力系統和高端的內裝配置，這款豪華SUV擁有許多令人心動之處。但車主不應忽視潛在的維修費用。從昂貴的煞車維修到冷卻系統維修，再到引擎零件更換，可能在短短幾分鐘內就讓車主的預算捉襟見肘。

14.保時捷 Panamera：Panamera將跑車的性能與轎車的實用性相結合，忠實地傳承了保時捷的血統，提供豪華的內飾、精準的操控、強大的發動機選擇。不幸的是，昂貴的煞車維修、冷卻系統維修等都會迅速推高人工成本。

15.奧迪A8 Quattro：正時鏈條故障以及複雜的電子系統故障，都可能導致維修費用迅速耗盡您的錢包。

