經長：2026經濟成長上看4％優於日韓 我國人均GDP估突破4萬美元

經濟部長龔明鑫對今年經濟表現樂觀。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今在經濟部年終記者會上指出，今年我國出口額可望再創新高突破6600億美元，另根據今年最新預測，經濟成長表現將超過4%，國發會更將經濟成長目標設為4.56%，優於日本、韓國等亞鄰國家，我國人均GDP預估突破4萬美元。

回顧2025年經濟成果，龔明鑫說明，行政院主計總處預估台灣2025年經濟成長8.63％，創15年新高，失業率降至3.35%，且物價控制得宜，消費者物價指數（CPI）年增1.66%。

請繼續往下閱讀...

展望2026年，龔明鑫表示，台灣以半導體為基礎的供應鏈韌性，提供全球AI發展的基礎， 2026年在高基期下，台灣經濟持續展現韌性及彈性，國發會對今年經濟成長率預測值為4.56%，主計總處預估今年成長率3.54%，中經院、台經院等智庫預估4.14%與4.05%，另ADB、IMF及S&P等國際機構對我國2026年經濟成長預測優於日本、韓國。

至於對等關稅談判從去（2025）年啟動至今歷時約9個月，目前已經大致底定。龔明鑫表示，去年4月起對美對等關稅談判歷經9個月終於破繭而出，獲得產業界的肯定，對業界而言也是撥雲見日，無論是目前所取得的談判成果，或是後續有關關稅實施的細節，確定內容後將由經貿談判辦公室（OTN）對外正式說明，並送交立法院審議，希望能儘速通過。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法