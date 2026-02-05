台灣甜甜價快沒了？這國櫻桃產量40年來最慘一季、出口量恐腰斬

天氣擾亂了紐西蘭櫻桃的出口。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，紐西蘭櫻桃產業正面臨數十年來最艱困的季節之一，原本預計出口收入可達1.3億美元（約新台幣41億元），受到天氣影響，出口量將大減。還有加工廠業者表示「這是他40多年來見過最糟糕的一季」，有些果園有60%到70%的果實直接進入垃圾桶，他預估今年櫻桃出口總量將腰斬，通常紐西蘭每年出口約5000噸櫻桃，主要銷往亞洲市場，今年出口總量恐怕會低於2500噸。

台灣氣候不利於櫻桃生長，主要仰賴進口，12月至隔年2月的冬季櫻桃，來自紐西蘭、澳洲、智利等南半球國家。然而，外媒指出，紐西蘭櫻桃季一開始表現強勁，但根據中奧塔哥地區（Central Otago）的一名果農表示，收成期間受到天氣影響，預計將減少出口量。

原先紐西蘭初級產業部預估，今年大豐收將使櫻桃出口收入較去年增加5%，達到1.3億美元（截至6月30日的季末）。報告指出，有效的冬季低溫以及成功的授粉期，是支撐預測的主要原因。報告還提到，2026年農曆新年較晚，落在2月17日，預計將支撐中國的旺季需求。生產晚收品種的果農，以及位於中奧塔哥各次區域的果農，預計將最受惠於這一時機。

然而，近期中奧塔哥水果種植者協會成員表示，自報告發布以來，收成期間的天氣條件已經改變。他表示，惡劣天氣對收成造成影響，「季初的潛在產量是有的，但風雨造成了損害，影響了出口包裝量。」

他指出，目前的櫻桃出口量遠低於去年同期水平。「目前的出口量比去年同期大幅下降。我認為未來這個數字不會有大幅增加。」雖然中國春節較晚，理論上是個有利因素，但供應限制會降低種植者滿足高端水果高峰需求的能力。

中奧塔哥地區連日豪雨與強風大幅削減出口量，許多櫻桃只能進入加工或直接浪費。一名櫻桃加工廠業者也表示，2025至2026年櫻桃季可能是他「40多年來見過最糟糕的一季」。有些果園有60%到70%的果實直接進入垃圾桶。雖然今年產量算是偏多，但雨水造成大問題，大部分果實因為裂果而浪費。

報導指，出口量受到的影響非常明顯。通常紐西蘭每年出口約5000噸櫻桃，主要銷往亞洲市場，因果實大小與品質能取得高價。今年，截至上週，出口量僅約900噸。業者更悲觀說「這將是我們長時間以來最少的出口季。如果出口量達到正常年的一半我甚至會驚訝。我敢打賭，出口總量會低於2500噸。」

這種缺口給果農帶來巨大財務壓力。許多果園原本需要豐收來維持經營，如今部分業者可能難以為繼。

