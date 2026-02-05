老宅延壽結合多部會補助 推估可創造百億產值

「老宅延壽」估可創造產值達100億元。（內政部提供）

〔記者徐義平／台北報導〕「老宅延壽」估可創造產值達100億元。內政部部務會議今說明「老宅延壽機能復新計畫」補助效益，包括特別預算50億元，經濟部光電計畫補助預算22.5億元，還有衛福部推出輔具、無障礙環境改善，2年預算近3億元，若地方政府再合作推動，搭配國產品牌建材，推估可為台灣經濟創造100億元的產值。

老宅不重建也能在宅養老

內政部指出，推動老宅延壽專案，除公共環境及安全改善外，住宅內部硬體設施也可優化，讓老宅不重建也能為民眾安居住所，甚至實現「人在地安養」及國家淨零減碳的目標。

其中能源轉型部分，經濟部鼓勵屋頂面積1千平方公尺（約302.5坪）的屋主增設屋頂型太陽光電設施，每案最高補助30萬元；有建置整合型太陽光電發電設備的建築物，則每案補助總額最高1千萬元。

此外，衛福部依據「長期照顧服務申請及給付辦法」，提供失能等級2以上對象、每3年補助輔具及居家無障礙費用最高4萬元，今年7月1日起則會新增高科技（全租賃）輔具補助，上限每3年達6萬元（裡頭包含居家無障礙2萬元），藉此結合老宅延壽計畫，改善民眾居家軟硬體設施。

最後，內政部表示，農曆年前還有2場老宅延壽說明會，分別是9日在臺南及11日在彰化縣員林市。

