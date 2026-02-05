中油擬買阿拉斯加6百萬噸LNG 美氣採購量增3倍、躍我第一大氣源

中油董事長方振仁今指出，阿拉斯加氣源開發案前項工程設計（FEED）上半年出爐。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油擴大採購、投資美國油氣。中油董事長方振仁今指出，阿拉斯加氣源開發案前項工程設計（FEED）上半年出爐，下階段中油會評估投資可行性與具體投資金額，若確定採購阿拉斯加天然氣最高600萬噸，我國自美進口的天然氣比重將從目前10%拉高到35%，採購量將增加3倍。

台美關稅底定，台企赴美投資金額將達2500億美元，經濟部長龔明鑫今天表示，半導體、AI伺服器與能源業是三大項目，經濟部已大致盤查廠商投資計畫，但具體要尊重廠商自主揭露。

但在能源業投資部分，國營事業的中油會有採購、投資兩方向。龔明鑫說，有關中油投資部分的確評估當中，最近跟美方的台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）也有談到相關議題。

由於中油去年3月與阿拉斯加天然氣開發公司（AGDC）簽署買賣暨投資意向書（LOI），格外受矚目。方振仁也今補充說明，開發商投資阿拉斯加氣源的FEED報告預計今年上半年出爐，中油收到後就會進一步審視，包括具體金額、投資可行性等。

目前中油前三大天然氣來源為卡達、澳洲、美國，近兩年中油進口量達2113萬噸、2310萬噸，美國比重約10%；方振仁提到，根據LOI內容，中油最多採購600萬噸，美氣比例將從現行的10%拉高到33到35%。

如此中油採購美國天然氣就會從200多萬增加至800萬噸，採購總量增加3倍，也會超越卡達、躍居我第一大進口國。但中油也補充，採購600萬噸非一次就到位，根據開發商規劃，三條產線會是2029年到2031年陸續投產，最快2032年起運。

中油補充，阿拉斯加氣源開發包括液化廠、管線等，總金額高達440億美元，但要有整體股東做出最終投資（FID）才會啟動，中油在該案是採購氣源外也會爭取參股，方振仁也強調，此為商業談判，目前並沒有所謂的投資金額目標，要進一步談判才有最終結果。

中油整體自有油氣部分，方振仁指出，去年占比不到5%，中油規劃未來5年內達到自有油氣占比10%以上，因美國的頁岩油氣有技術、基礎設施、法規成熟，等於投資風險較低，是中油優先選擇的投資標的，中油有多個頁岩礦區陸續接觸當中。

