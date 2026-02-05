力積電去年第四季毛利率轉正 預期第一季將續上升

力積電去年第四季毛利率轉正。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工力積電（6770）今（5）日召開線上法說，因記憶體需求帶動產能利用率提高，去年第四季自結營收124.95億元，季增5.5％、年增12.25％，為近三年新高；毛利率轉正為6.4％，稅後淨損6.54億元，虧損季減約76％、年減約56.4％，稅後每股虧損0.16元，為近7季虧損最低。

力積電去年全年自結營收467.3億元、年增4.48％，受前三季營運偏弱影響，毛損率約3.3％，稅後淨損78.13億元、年增15.28％，稅後每股虧損1.86元。

力積電表示，第四季毛利率轉正，整體仍小幅虧損，對第一季毛利改善抱持信心，但目前不提供明確財務預測，預期透過產品組合優化與價格調整，毛利將持續上升。隨著P5廠移轉，由美光接手後，力積電也預估折舊將開始下降，約在一年半期間逐步降低，改善整體負擔與財務結構。

力積電預估隨著產能利用率提升、記憶體價格走勢與代工價格調整，2026年營收與每股稅後盈餘走勢偏向正向，對全年營運目標維持信心。

