我外匯存底攀升至6044億美元創新高 穩居全球第四大

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布，我國截至1月底外匯存底餘額達6044.57億美元，較上月增加19.04億美元，再度改寫歷史新高紀錄。中央銀行外匯局局長蔡烱民表示，若非1月上旬外資匯出力道較強，央行需進場提供美元流動性支應，1月外匯存底增加金額將會更為可觀。

蔡烱民指出，1月外匯存底成長，主要受惠於美元指數單月重挫1.35%，帶動非美貨幣包括英鎊、歐元、澳幣及日圓全面升值，使外匯存底中持有的各項外幣資產折算為美元後金額增加；此外，外匯存底投資運用所產生的孳息收入，也同步挹注整體規模。

以規模來看，我國外匯存底在全球主要國家中排名第四，僅次於中國、日本及瑞士，顯示我國對外支付能力及金融穩定實力持續維持在相對穩健水準。

不過，1月外資進出呈現「大進大出」格局。根據金管會統計，1月外資本金匯入約93億美元；但央行初步掌握，外資股利及盈餘匯出金額亦高達90多億美元，兩相抵銷後，外資1月淨匯入金額僅約1至2億美元。

