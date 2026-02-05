自由電子報
愛克痰葡萄口味新品助攻 健喬1月營收創新高

2026/02/05 18:30

健喬1月營收創新高。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）健喬1月營收創新高。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）今公告1月合併營收6.3億元，月增16.7%，亦較去年同期成長25.4%，首度月營收突破6億，創下歷史新高。健喬指出，由於2月將迎來農曆新年，帶動各通路積極於1月備貨。此波備貨潮加上去年農曆新年落在1月產生的低基期效應，讓健喬1月營收迎來佳績。

健喬表示，去年秋季推出的愛克痰葡萄口味產品，以新穎體驗迅速獲得消費者青睞，上市即締造優異銷售表現，並成為系列產品新亮點。適逢近期天氣寒冷，呼吸道不適案例明顯增加，帶動呼吸道產品整體需求提升。

除了臺灣本地的成長外，健喬在國際市場亦有所斬獲，尤其港澳地區營收呈強勁成長。

在2026上市的新產品方面，Yselty®（雅絲媞®）膜衣錠100毫克，已獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，預計於2026年首季正式上市，將為全台唯一用於治療停經前女性因子宮肌瘤導致經血過多的藥物。

另外，新藥Goofice®（固腹順®）於近期取得藥證，預定於2026年第二季上市。Goofice®透過全球首創IBAT抑制機制，有效改善排便頻率與生活品質，預期這兩款新藥將為健喬帶來成長新動能。

