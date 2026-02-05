凱基銀行試辦虛擬資產冷錢包保管 邀BitoPro幣託等5平台參與

凱基銀行開辦虛擬資產保管試辦業務，圖為凱基銀行總經理林素真（中）與Atrix 跨鏈營運長高凰娟（左1）、XREX 鏈科資深副總洪民豐（左2）、BitoPro 幣託執行長鄭光泰（右3）、HOYA BIT禾亞董事長彭云嫻（右2）、ZONE Wallet 拓荒總經理王仕杰（右1）。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基銀行5日宣布開辦虛擬資產保管試辦業務，不同於虛擬資產交易平台的保管方式，凱基銀著重制度化管理、資產安全控管與中長期保管運作。凱基銀行邀請Atrix 跨鏈、BitoPro 幣託、HOYA BIT禾亞、XREX 鏈科，以及 ZONE Wallet 拓荒等5家符合主管機關規定，且具代表性的虛擬資產交易平台共同合作，將部分虛擬資產轉存至凱基銀行設置的冷錢包保管。

凱基銀行指出，2018年起，該行率先提供虛擬資產交易所「法幣收付款與價金信託」服務，成為國內第一家進入虛擬資產金融服務的銀行。2025年獲金管會核准試辦申請，正式投入虛擬資產保管業務，本次試辦虛擬資產保管業務，率先引進國際保險機制，為市場建立更高安全標準，成為臺灣金融業跨足虛擬資產的重要里程碑。

凱基銀行總經理林素真表示，主管機關積極推動臺灣虛擬資產服務法立法程序，金融業者也需要對虛擬資產的發展做好準備。虛擬資產保管服務在整個生態系中扮演核心角色，試辦成效將有助於保障客戶資產安全，而接軌國際規範標準，對於虛擬資產業務健全發展極為重要

凱基銀行指出，相較虛擬資產交易平台的保管方式，銀行提供的保管服務，著重於制度化管理、資產安全控管與中長期保管運作。凱基銀行本次保管業務的核心架構，採用全離線冷錢包技術，結合 HSM（硬體安全模組）為基礎的冷儲存裝置，確保資產在物理與網路層面皆處於隔離狀態。冷儲存系統涵蓋軟硬體完全離線的設計，並搭配多層管理機制，強化操作流程與權限控管，進一步降低人為風險。

本次虛擬資產保管業務試辦，凱基銀行邀請Atrix 跨鏈、BitoPro 幣託、HOYA BIT禾亞、XREX 鏈科，以及 ZONE Wallet 拓荒等5家VASP平台業者，將部分虛擬資產轉存至凱基銀行設置的冷錢包保管，期望透過與業者緊密合作，達成風險分散目的。

