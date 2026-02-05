緯創1月營收年增151.5％ 歷年同期最強表現

緯創1月營收2283億元，創下歷年同期最強業績表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）1月營收2283億元，月減10.5%、年增151.5%，創下歷年最強1月業績表現。管理層表示，AI伺服器業務已經成為集團最大的成長動能來源，特別是旗下網通業務首季的表現甚至將高於去年第四季。集團將於明日舉辦年度旺年會，預期將由董事長林憲銘、總經理林建勳進一步提供2026年的AI產業與景氣看法。

緯創1月筆電出貨170萬台，月減34.61%、年增13.33%，桌機出貨75萬台，月減25%、年增7.14%，顯示器出貨90萬台，月減18.18%、年增38.46%。管理層指出，由於三項產品在去年第四季的比較基期較高，因此今年首季出貨量將相對下滑，但仍比去年同期呈現成長；AI伺服器業務與網通則可望呈現年對年的強勁成長。

請繼續往下閱讀...

緯創指出，集團AI伺服器業務主要專注於板階（Component）和系統（L10）層級的業務，較少涉足毛利率壓力較大的機櫃（L11）等級方案，有助於維持較高的利潤率。不論輝達（NVIDIA）的銷售模式是鎖定在板卡或整機層級，相關產品製造皆由緯創負責，故相關轉變對公司業務影響不大，甚至可能帶來正面效益。

此外，緯創除了輝達，也與美國第二大晶片廠客戶達成協議，新竹廠新產能正是為了準備該客戶所需產能，主要為其提供板件製造，並為採用下游提供整合服務。今年春節預計展開加班生產作業，也已觀察到相關潛在需求並開始探討開拓更多市場切入面，將致力於進一步強化更多的生意機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法