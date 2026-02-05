御嵿啟動第2階段轉型 5年內將拓增至10個餐飲品牌

御嵿表示，今年將持續拓展餐廳版圖，今年預計展店超過8家，在新開店挹注下，全年營收可望年增逾3成。（御嵿提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕餐飲業者御嵿國際（3522）今日召開法說會，御嵿表示，今年將持續拓展餐廳版圖，今年預計展店超過8家，在新開店挹注下，全年營收可望年增逾3成。

御嵿表示，今年上半年「頂鮮台南擔仔麵」將重返臺北東區大型商場；下半年「海峽會」、「鴨覓」及「頂鮮台南擔仔麵」預計於高雄亞灣東南米樂PLAZA開設新據點。

御嵿指出，集團在積極拓展餐廳版圖之餘，更致力於供應鏈的深度整合，自去年起，透過旗下「晶強和牛」進口頂級食材，穩定供應海峽會、頂鮮及晶宴等高端宴席需求，更成功打入國內多家知名燒肉與火鍋品牌供應鏈。

今年御嵿將進一步於新北郊區建置中央工廠，針對「鴨覓」、「晶粵軒烤鴨餐廳」等自有品牌的烤鴨料理進行標準化前置處理，期大幅提升供貨效率、優化人力成本，更確保品質穩定性。

御嵿下半年將延伸研發能量，推出自創直營品牌的「低碳健康燒臘餐盒」，將觸角延伸至大眾日常消費市場，滿足多元化的健康飲食需求。

今年御嵿也正式啟動「規模化」與「國際化」的第2階段轉型，計畫在5年內會擁有共10個餐飲品牌，總店數增加至40家，服務版圖將全面覆台灣北、中、南各區，並延伸至日本及其他亞洲地區市場。

