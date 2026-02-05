我半導體赴美關鍵技術N-2？經長：本土絕對超前、不必法規強制

龔明鑫強調，我國半導體產業絕不會空洞化，不管是最先進技術、最大產能、最高附加價值一定是會留在台灣。示意圖。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對台灣半導體產業赴美投資，經濟部是否會強制關鍵技術輸出的審查標準N-1、N-2原則，也就是要求台廠赴海外投資，技術上須落後1至2代。對此，經濟部長龔明鑫今在經濟部年終記者會上表示，企業實際營運狀況是待本土量產成功後，才可能移轉至海外子公司，海外子公司技術上本就與本土存有落差，不必法規強制就是如此。他也強調，我國半導體絕不會空洞化，不管是最先進技術、最大產能、最高附加價值一定是會留在台灣。

談及N-2原則，龔明鑫說明，當初設定該審查規範主要是針對中國，如果台商赴中投資，需經過技術的審查規範，至於其他國家，本就與台灣本土存在技術落差，觀察台灣企業實際營運模式，先是在台灣進行最先進製程的研發與試量產，真正量產成功後才可能將經驗運用在其他海外子公司，等到原本在台灣研發的技術可以量產時，台灣本土的技術「基本上已更往上延伸了」。

台積電宣布日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，龔明鑫表示，台廠在日本佈局3奈米廠，但台灣本土已經2奈米成功量產了，實際運作上「技術本就存有落差，不必法規強制就存有如此落差」，這就是所謂的台灣優先、立足台灣、進而佈局全球的原則，至於台積電熊本廠投資3奈米案，目前經濟部投審司尚未收到案件申請。

談及台灣半導體產業會不會隨著海外佈局而空洞化，龔明鑫強調，當然不會空洞化，在台灣的實際投資沒有減少，台積電的規劃產能佈局持續增加，現在情況是「顧客追著台灣跑」，包括輝達搶下訂單，只要有機會就一定會投資在台灣，後續產能可觀，可確定最先進技術、最大量（產能）、最賺錢（高附加價值）一定會在台灣。

有關美光在台擴大投資對台灣的效益，龔明鑫表示，美光投資對台灣整體產業發展有正面幫助，考量AI伺服器所需不僅要GPU，還需要HBM才能發揮整體效益，但台灣廠商缺乏HBM相關技術，原先都是與韓國購入，現在美光願在台加大HBM生產，補足台灣在AI伺服器的拼圖，且美光也會有相關技術移轉給國內廠商，經濟部非常歡迎。

