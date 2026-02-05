北京被壓著打？川普將中國趕出拉美後院3連勝 這1事與台灣有關

美國正在剷除中國在拉美後院的勢力。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國正在剷除中國在拉美後院的勢力，川普已經取得3連勝，包括活捉委內瑞拉總統馬杜羅，巴拿馬最高法院撤銷香港首富李嘉誠旗下長江和記子公司，持有的巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口合約，以及宏都拉斯總統選舉變天，親中派慘輸，由川普力挺的友台派阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得大選，並於1月27日就職，台宏是否復交備受關注。外交部長林佳龍近日受訪表示，1月27日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展。

美國突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅及其妻子。（歐新社資料照）

美國軍方1月3日發動行動擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），震撼全球，其目的在向中國傳遞一個訊息，那就是遠離美洲，並預示著一項新的地緣政治戰略登場，唯有美國才能主導西半球事務。

馬杜羅被逮後，外界發現，委國部署的中國製JY-27「反匿蹤」警戒雷達與俄製S-300防空系統，在美軍入侵時似乎沒有發揮預警功能，被質疑中俄軍武在面對美軍高科技空襲時的實戰能力。

另外，馬杜羅政府曾透過「債務換石油」計畫，以石油償還積欠中國當局的數十億美元貸款。委內瑞拉原油改輸往美國，並切斷中國和古巴取得委國石油的管道。交易員和分析師指出，預計今年2月開始，中國從委內瑞拉進口的原油將大幅下降。這意味的北京獲取委內瑞拉廉價石油來源的時代，即將終結。

《華爾街日報》更指出，委內瑞拉在近20年前發起國有化運動，驅逐美國石油公司，中國隨即介入。中國國有石油公司擁有超過40億桶委國石油開採權，幾乎是目前唯一在委生產石油的美國大型石油公司雪佛龍的5倍。北京的生產協議、鑽井平台及以債務為擔保的供應安排，長期以來為北京贏得巨大影響力，隨著馬杜羅下台，中國在委內瑞拉龐大石油利益集團，可能被川普擠出去。

美國國務卿魯比歐（右）1月12日在華府接見宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（左）。（美聯社）

除了中國在委內瑞拉受挫外，宏都拉斯親中政權在總統大選中落敗，川普力挺的友台派阿斯夫拉贏得大選。阿斯夫拉在競選期間承諾切斷與中國的聯繫，並恢復與台灣的關係。阿斯夫拉已於1/27日正式就職，不僅使美國總統川普在拉丁美洲再添一名盟友，宏國與台灣的外交關係也可望升溫。

目前宏都拉斯產學界積極呼籲與台灣復交，根據《中美洲360》披露，宏都拉斯水產養殖業正帶頭呼籲恢復與台灣的貿易關係。主要是該國白蝦產業與台斷交後，中宏隨後宣布建交，北京並未兌現採購協議，重創蝦農，該產業在2023年至2025年間累計損失近2.5億美元。

著名外交政策分析家佩雷斯也表示，宏都拉斯應立即恢復與台灣的關係。他認為，宏都拉斯與中國建交兩年多來，並未獲得任何實質利益。這位專家認為，與台復交將有助於重啟市場。

巴拿馬最高法院撤銷香港首富李嘉誠旗下長江和記子公司，持有的巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口合約。（路透）

美國想把中國趕出拉丁美洲最新一起事件，就是巴拿馬最高法院1月29日判決，授權香港長江和記實業公司（長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC），營運巴拿馬運河兩端的兩個港口違憲，香港首富李嘉誠家族控制的長和集團，恐有失去相關經營權的風險。

對此，中國立即予以反擊，誓言如果巴拿馬政府不改變立場，將「付出沉重的政治和經濟代價」。

不過，CNN指出，北京若對巴拿馬採取重大經濟報復措施，可能會破壞習近平將中國定位為美國以外的替代領導者的努力。而且，北京方面可能也不想在川普訪中之前製造太多麻煩。

民主捍衛基金會智庫資深研究員辛格頓（Craig Singleton），巴拿馬法院的裁決可以被解讀為「持續施壓終有回報的有力證明」，像巴拿馬這樣的決定可能會強化川普的觀點，即中國在西半球的影響力是可逆的，從而鼓勵在可以施加法律、政治或監管壓力的地方提出更多挑戰。

巴拿馬去中的措施不僅這一樁，此前已經退出一帶一路倡議，同時在巴拿馬運河入口附近，一座紀念中國對跨洋航道所做貢獻的紀念碑，也在去年底被當地政府下令拆除。

這座建於2004年的公園和紀念碑，位於美洲大橋（Bridge of the Americas）旁、俯瞰運河，象徵中巴兩國之間的友誼，已由阿萊漢（Arraijan）市長辦公室下令拆除。這項出乎意料的行動中方跳腳，儘管巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）也意外稱其為「不可原諒的非理性行為」，但迄今並未有重建的相關訊息。

CNN強調，多年來，中國已深入拉丁美洲和加勒比海地區，如今每年與這些地區的貿易額超過5000億美元，其國有企業和國家龍頭企業已滲透到電網、電信網路和礦業等領域。

如今，美國總統川普的政府誓言要阻止非西半球競爭對手，控制西半球具有戰略意義的重要資產，並將建造基礎設施的外國公司驅逐出去，巴拿馬運河成為檢驗這場權力鬥爭將如何進行的最為緊迫的考驗。

