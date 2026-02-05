1月營收0.82億 全訊:無人機反制與臺灣之盾成兩大業務主軸

全訊表示，無人機反制與臺灣之盾成兩大業務主軸。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內唯一軍用氮化鎵（GaN）IDM製造廠全訊（5222）今日公告1月營收0.82億元、月減10.97%，主要受國防標案出貨時程調整影響，屬短期因素；全訊表示，今年將積極爭取「無人機反制系統」及「臺灣之盾」等相關高階SSPA系統標案，預期在國防需求持續擴張的帶動下，全年營運表現可望達成雙位數以上成長。

全訊指出，今年將以「無人機反制系統」與「臺灣之盾」防空系統為兩大核心業務發展主軸。在國內無人機反制系統用SSPA市場方面，全訊將提供SSPA與系統廠商配合，積極爭取國防部去年11月發佈的96億元「可攜式無人機反制系統」標案，全訊將以關鍵零組件供應商的優勢，積極爭取後續標案，掌握國內市場快速增長的採購需求。

此外，在無人機反制系統用SSPA海外布局方面，全訊已取得歐洲及東南亞軍用客戶訂單，全訊認為，以目前的訂單出貨排程來看，今年相關產品將進入放量出貨階段，可望成為今年營收成長的另一關鍵引擎，推升全年營運朝雙位數以上成長目標邁進。

