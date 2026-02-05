AFTEE進軍線下點餐系統 力拼1.5倍交易量

AFTEE先享後力拼3大指標年增1.5倍的目標。圖左至右為AFTEE先享後付商務總監傅鈺庭、董事長角元友樹、總經理山崎竜彗。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕來自日本的先買後付（BNPL, Buy Now Pay Later）品牌AFTEE先享後付，在轉型為Fintech技術商後，2026年的業務版圖，將自「線上」延伸至「線下」。AFTEE先享後付深耕台灣8年，2026年已訂定「業績交易總額」、「訂單量」與「消費者使用頻次」3大指標年成長1.5倍的目標；並將推出會員等級創造回購誘因，也鎖定餐飲業拓展線下版圖。

全球先買後付（BNPL, Buy Now Pay Later）市場穩健成長，AFTEE先享後付引用《2025年先買後付商業數據手冊》指出，BNPL產業規模自2025年至2030年期間的複合年增長率將達到10.2%，預計在2030年底成長至9,118億美元。AFTEE先享後付深耕台灣8年，結盟商戶數突破6,000家、會員數即將突破200萬人，在原有的消費端服務外，去年也以｢技術供應商」的角色切入市場，提供企業BNPL解決方案，合作對象包括台灣三星、7-ELEVEN。

例如在7-ELEVEN推出「7-ELEVEN取後付」，避免消費者誤領陌生包裹，每月使用率以30％至40%的幅度提升，今年將以取貨覆蓋度突破3,000家為目標；同時為台灣三星支援Samsung Finance+無卡分期服務，預計今年上半年再於台灣三星線上商城導入AFTEE先享後付。

AFTEE先享後付新任總經理山崎竜彗表示，各界極為重視的詐騙防治，AFTEE先享後付近幾年已積極提升風險控管與審查，今年風控系統「再進化」，升級「信用評等控管」與預防「額度變現」的不當使用機制，並採用動態規則的偵測系統，統計下半年以此彈性風控模組來偵測帳戶，成功在事前停用多個疑似不當交易的疑慮帳戶，對比上半年系統升級前，防堵的數量超過2倍。

AFTEE先享後付雖提供BNPL服務，但與其他BNPL業者訴求「分期還款」不同，AFTEE的客戶大多｢一次付清」，使用AFTEE只是為了購物時的付款便利性。AFTEE透過與中華電信等資訊廠商合作，透過用戶輸入的電話號碼進行信用評等、給予客製化額度，多數用戶的基本額度僅有1萬元，若屬於「忠誠用戶」額度可再申請提高，上限為5萬元。

AFTEE統計，隨著風控提升，近年2萬元以上的高額度用戶數成長近30%，AFTEE先享後付去年與全球旅遊預訂平台 AsiaYo串接上線，搭配旅展活動，增加不少高價郵輪行程的訂單，讓AFTEE與AsiaYo合作首月，就創下500萬元業績，協助品牌成功接觸使用信用卡之外的新客群。考量此類高單價商品的付款需求，AFTEE已規劃推出「限店增額」服務，針對特定高單價商戶提供更高的額度使用，並規劃將目前個人用戶約5萬元的額度上限再提升，讓使用狀況良好的高評等會員，可進一步提升至10萬額度。

