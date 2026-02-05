短缺壓力山大！這4家PC大廠首度考慮採用中國記憶體

外傳，惠普等個人電腦大廠考慮向中國長鑫採購記憶體。（長鑫官網）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，《日經亞洲》披露，隨著記憶體全球供應吃緊，恐衝擊科技業的產品推出，並升高成本，個人電腦（PC）製造商惠普（HP）、戴爾（Dell）、宏碁與華碩，正首次考慮向中國晶片製造商採購記憶體晶片。

路透未能立即查核該報導，惠普、戴爾、宏碁與華碩也未立即回應路透的評論要求。

相關消息出現的時機正值全球電子產品供應鏈正面臨記憶體嚴重短缺的困境。從智慧手機到資料中心，記憶體是各種電子器材不可或缺的元件。

《日經亞洲》引述知情者報導，惠普已開始對中國長鑫存儲的記憶體進行認證，以擴大供應選項。

該報導補充，這家個人電腦製造商計畫持續關注記憶體供應狀況，直至今年年中，如果動態隨機存取記憶體（DRAM）的供應持續緊繃，價格持續上漲，可能開始針對非美國市場，首度採購長鑫記憶體。

《日經亞洲》也報導，由於憂心2026年記憶體價格將持續暴漲，戴爾也對長鑫的DRAM產品進行認證。

雖然認證流程的進行不必然意謂惠普與戴爾一定會使用長鑫的晶片，但消息人士說，許多個人電腦製造商將這家中國公司視為消費性電子產業的潛在「救星」，因為全球記憶體巨頭美光、三星與SK海力士將產能優先提供給人工智慧（AI）巨擘輝達、Google與亞馬遜等，讓許多低利潤、價格敏感的消費性電子市場陷入困境。

多位業界高層表示，記憶體短缺也為中國電子代工製造商，在供應鏈的重要性上創造絕佳機會，一些品牌正要求這些製造夥伴協助擴大記憶體元件的來源。

《日經亞洲》報導說，如果中國合約供應商採購中國製記憶體，宏碁對於使用相關晶片抱持開放立場，華碩也已要求中國生產夥伴為部份筆電專案採購記憶體。

