群電打造AI貨櫃算力中心 預計第二季出貨挹注營收

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠群光電能（6412）管理層今天表示，旗下智慧低碳整合平台業務需求持續強勁，在手專案規模逾80億元。公司目前正積極拓展新應用場域，攜手資策會等資通訊領域重量級合作夥伴攜手合作，共同打造模組化AI貨櫃型算力中心，相關專案預計於第二季開始出貨，正式挹注營收。

群電指出，集團深耕多年的智慧低碳業務，核心在於其高功能、高整合性的 IWA （Intelligent Wireless Access）智慧整合平台，規格上內建智慧環控、碳排管理及能源管理三大系統，更搭載具備前瞻特性的數位雙生 （Digital Twin） 與模擬預測技術。

群電指出，旗下AI貨櫃型算力中心管理平台是由IWA技術延伸而來，運用透過無線通訊，將所有運營指標、智能化控制數據與預警資訊高度整合於單一可視化界面，即時收整外部環境數據，並藉由虛實整合模型，對於監控標的設備進行精確的狀態預警與即時調控，實現數據驅動的超高效節能營運。

針對模組化AI算力中心需求，群光電能的AI貨櫃型算力中心管理平台採取流暢且逼真的3D建模技術，打造以數位雙生為基礎的 「模組化超級算力櫃整合監控系統」，目的在於為高密度AI運算環境提供高效、節能且高度直觀的解決方案，以符合客戶期待。

群電提到，公司已完成與資策會等合作夥伴打造20、40呎模組化算力櫃的場域驗證（POC）計畫。為滿足高強度運算環境的需求，在各個模組化貨櫃陣列通訊連接方面，特別採用多面向佈建通訊架構，確保訊號極度穩定、即時，從而實現高精準度的持續監測。

此外，群電鎖定各項關鍵指標，AI貨櫃型算力中心有利於無間斷地監控算力櫃中電力負載、消防安全、散熱效率、冷卻循環、數據傳輸吞吐量，以及AI算力輸出狀態等數據，達成L13等級「超級算力貨櫃」所需的嚴苛使用要求。在獲得客戶高度肯定之下，後續目標進一步提供市場具備快速部署與高度彈性擴展能力的高效運算解決方案，以強化未來營運成長動能。

