5年新低！1月CPI年增0.69％ 民生物資漲幅近2年新高

主計總處公布1月CPI年增率0.69%、創5年新低，其中蔬菜下跌近1成。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1月消費者物價指數（CPI）年增率0.69%、創5年新低，已連續9個月低於2%，主因去年1月適逢春節基期較高；但17項重要民生物資平均年增3.1%、為近2年最大漲幅，主要是雞蛋因基期低而上漲18.31%、為33個月最大漲幅。主計總處表示，2月因適逢農曆春節，預料CPI漲幅約2%明顯高於1月，但1-2月CPI平均在1.5%以下，國內物價持續平穩。

主計總處表示，1月CPI較上年同月漲0.69％，主因外食費續有部分業者調漲售價，蛋類及肉類價格相較上年同月為高，加上房租、電費、燃氣，與火車票、交通工具零件及維修費等費用調升；但個人照顧服務及娛樂服務等下跌，主因去年1月適逢春節基數較高，加上蔬果、油料費、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲1.24％。

368個查價項目群中，扣除5項本月非屬產季水果，上漲者218項，權數合計68.4％，持平者5項，權數合計0.4％，下跌140項，權數合計31.1％。

7大類指數中， 以雜項類年漲1.99％最多，主因國際金價走高，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲17.22％，但個人照顧服務費下跌11.15％，抵銷部分漲幅。居住類年漲1.82％，主因房租漲1.99％、為近2年半首度低於2%，加上家庭管理費用、電費及燃氣各漲2.05％、5.6％及7.06％。

另，食物類年漲1.16％，主因外食費續漲 3.08％，蛋類受基數較低影響上漲15.09％，肉類、穀類及其製品（如蛋糕、麵包）也分別上漲4.93％及 2.53％；但蔬菜及水果下跌9.69％及8.12％，抵銷部分漲幅。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，1月平均年漲3.12%、為23個月最大漲幅，其中雞蛋漲18.31%最多、創33個月最大漲幅，豬肉續漲7.41%次之、但漲幅較前幾個月縮小，麵包也漲3.43%；但奶粉跌1.98%，衛生紙、面紙及紙巾跌1.62%，速食麵小跌0.71%。

