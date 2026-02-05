雲豹轉型亞洲低碳新能源集團 Q2天能綠電上櫃、台普威登錄興櫃

雲豹轉型亞洲低碳新能源集團，雲豹能源總經理趙書閔（中）表示，第二季天能綠電上櫃、台普威登錄興櫃。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股雲豹能源（6869）今年即將邁入成立10週年，雲豹能源總經理趙書閔表示，未來將從本土再生能源服務商，升級為以系統整合與海外輸出為核心的「亞洲低碳新能源整合集團」，鎖定亞洲市場展開全方位布局；同時，今年第二季子公司天能綠電（7842）即將上櫃，同時另一家子公司台普威也將登錄興櫃。

趙書閔細數，十年來雲豹能源完成資本市場三階段規劃，並打造綠電與儲能雙核心成長引擎，旗下天能綠電穩居國內民營售電業龍頭，台普威能源則累積多項大型儲能系統建置實績，並成功將台灣經驗複製至日本市場，建立可擴張的海外營運模式；集團持續從發電端延伸至用電端，發展水處理、循環經濟，降低對單一市場與政策的依賴，未來將以系統整合、海外布局與低碳技術為核心，推動規模化成長，而天能綠電與台普威能源規劃於今年第二季分別推進上櫃與興櫃。

發言人張建偉也說，雲豹成立10年以來年營收大幅成長，希望在不排除任何併購、策略聯盟的情況下，在永續環保的領域下多元化拓展各種可能性，期許10年後雲豹各子公司大幅躍進，集團營收能上看千億元。

至於去年營運方面，雲豹能源全年營收達74.69億元、年增96.9%，寫下歷史新高。其中，儲能工程營收29.4億元、占39%，年成長234%；至於售電事業營收23.8億元、占32%，年成長115%；再加上維運、水處理及其他業務穩定挹注，形成四大營收動能並進的結構，顯著提升整體成長韌性。

除四大核心事業外，趙書閔認為，雲豹積極布局循環經濟與低碳技術，並逐步推動海外發展。集團鎖定菲律賓、泰國與越南等能源轉型需求快速成長市場，目標三年內累計海外開發規模達300MW，打造可複製、具規模的低碳輸出模式；展望下一個十年，雲豹能源將深化綠電與儲能雙核心布局、加速海外與低碳事業發展，穩健邁向具區域影響力的亞洲低碳新能源整合集團。

