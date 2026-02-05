零壹取得2家AI新創代理 擴張AI生態圈

零壹取得2家AI新創代理。圖為董事長林嘉勲。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體廠零壹（3029）今日宣布，已正式取得台灣兩家AI新創團隊未來巢（Futurenest）與米萊前進（Miraieapps）代理權，加上既有的輝達（NVIDIA）產品代理與雲地基礎建設優勢，大幅擴大零壹AI生態圈的整合範圍。

零壹指出，持續以「知識智慧」與「人機協作」為雙引擎，強化企業在資料治理、知識管理、流程優化與服務品質控管等領域的AI應用能力，協助企業實現高信任度、可評估、可擴展的AI部署。

零壹說明，特別針對企業在「深度知識管理」與「人員合規訓練」兩大痛點，提供解決方案。未來巢協助企業內部的文件、報告、規範等非結構化資料，轉化為可快速檢索、準確回應甚至深度分析的AI知識庫，適用於需處理大量法遵文件的金融業，以及公文管理需求龐大的政府單位。

至於米萊前進則聚焦於客服、業務等第一線人員的AI模擬訓練與語音質檢，協助金融、保險、電信等高監管產業在擴張人力的同時，確保服務品質與合規標準，降低人為疏失風險。

零壹也表示，透過導入具產業實績與國際認可的新創夥伴，強化從資料治理、知識萃取、流程優化、訓練支援與決策輔助的完整能力鏈，使AI從規劃、執行到成效評估的每個環節都更具透明度與可控性。

零壹總經理陳鍵忠表示，AI的價值在於能否真正融入企業的運作流程與決策體系，並在合規、安全的前提下帶來可衡量的成果。零壹將持續扮演「AI應用推動者」的角色，透過策略合作與生態圈整合，協助企業建構可信任、可長期發展的AI能力。

透過未來巢與米萊前進的技術導入，零壹表示，公司得以協助企業從資料與知識治理，一路延伸至前線人員訓練與服務管控，逐步建立「可被驗證、可被管理、可被放大」的AI應用體系，並與零壹在顧問服務、系統整合與基礎建設上的既有實力形成完整閉環。

