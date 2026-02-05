儒鴻1月營收創17個月新高 上半年訂單動能超乎預期

儒鴻表示，今年上半年訂單動能相當強勁，成衣產品價量齊揚、超乎原先預期。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）1月營收35.82億元，月增8.5%、年增7.6%，創近17個月新高。管理層今天表示，今年上半年訂單動能相當強勁，成衣產品價量齊揚、超乎原先預期，部分客戶甚至展開訂單追加作業，能見度涵蓋到下半年，公司對於第一季營運有信心持平去年第四季，樂觀以待2026全年營運表現。

儒鴻指出，以業務結構來看，成衣業務不僅出貨量成長，平均售價（ASP）亦同步提升，成為今年上半年最主要的成長動能。在美國關稅環境、匯率走勢相對穩定，以及消費市場具備支撐力道等因素帶動下，整體市場需求不排除優於原先預期 。

在布料業務方面，儒鴻表示，隨客戶對垂直整合需求持續提高，內部布料產能有更高比例轉供自家成衣廠使用，使布料對外銷售占比下降，但相對有助於提升成衣部門的整體表現。布料產能與原本的布料利潤結構，正逐步「灌注」至成衣端，強化成衣業務的競爭力與獲利能力。

在產能規劃方面，儒鴻已公告於印尼設立新廠，最快將於第二季後動工，實際產能貢獻預計落在2027年。在新廠投產前，公司將透過協力廠方式補足需求，目前自有產能已呈現滿載，客戶訂單能見度約可排至六個月後，顯示需求基礎穩健 。

此外，儒鴻持續推進「小巨人」新客戶策略，去年底的新客戶貢獻占比已近2成，高於原先設定目標。今年將把部分已成長為「中巨人」的客戶移出新客戶池，重新聚焦具成長潛力的新客戶，同時維持既有大客戶穩定成長。隨產能與訂單結構逐步明朗，營運成長趨勢將回歸基本面反映 。

